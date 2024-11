En ce dimanche soir avait lieu la traditionnelle loterie annuelle de la WNBA, et ce sont les Dallas Wings qui ont tiré le gros lot. La franchise texane devrait attirer dans ses filets la très attendue Paige Bueckers d’ici quelques mois.

Pendant que Devin Booker s’amusait à détruire les Wolves avant de se faire voler le match par Julius Randle, la Lottery de la WNBA a eu lieu, le traditionnel événement qui détermine la franchise qui aura le premier choix de la Draft.

Parmi toutes les équipes en quête du First Pick, deux attendaient tout particulièrement de voir à quelle sauce elles allaient être mangées : les Dallas Wings et les Los Angeles Sparks. C’est la franchise texane qui a tiré le gros lot avec le droit de sélectionner en première position lors de la Draft en avril prochain.

First name greatest, last name ever.

We officially have the No. 1 pick in the 2025 @WNBA Draft. pic.twitter.com/qPHb3bqT4D

— Dallas Wings (@DallasWings) November 17, 2024

Sauf revirement de situation, la voisine des Mavericks devrait choisir le phénomène de UConn, Paige Bueckers qui sort d’une saison à 22 points, 5 rebonds et 4 passes de moyenne.

Derrière les Wings, les Sparks ont le deuxième choix tandis que le Chicago Sky ferme le podium. À noter que pour leur toute première saison en WNBA, les Golden State Valkyries récupèrent le 5ème choix.

2025 WNBA Draft Order:

1. Wings

2. Sparks

3. Sky

4. Mystics

5. Valkryies

6. Mystics

7. Mercury

8. Fever

9. Storm

10. Sky

11. Lynx

12. Liberty (can swap first-round pick with Mercury)

Aces had first-round pick rescinded for violating league rules.

— Underdog WNBA (@Underdog__WNBA) November 17, 2024

Parmi tous les prospects attendus, il y a bien évidemment Paige Bueckers, mentionnée plus haut, mais aussi Kiki Iriafen, Sonia Citron ou encore Annesah Morrow.

Rendez-vous donc en avril prochain pour voir où toutes ces jeunes joueuses vont atterrir.

Source texe : X / WNBA