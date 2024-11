On ne change pas une équipe qui gagne, on ne change pas des noteurs qui notent. Cette année encore, la Team Notes de la rédac de TrashTalk tente de vous partager ses bulletins le plus souvent possible. Aujourd’hui, un remake du premier tour des Playoffs avec un affrontement entre Wolves et Suns, et un thriller de fou-furieux en ce dimanche soir sponsorisé par messieurs Julius Randle et Devin Booker.

# Minnesota Timberwolves

Rudy Gobert (5,5) : le double-double contractuel est passé aujourd’hui. Merci aux ice teas remplis de sucre et aux corn-dogs nourris aux OGM.

Julius Randle (8,5) : la vanne “Randle Kolo Muani” aurait pu être drôle s’il avait fait un match pourave, sauf que Julius Randle a été irrésistible aujourd’hui. Il est celui qui tient les Loups en vie, et aussi celui qui leur permet de réaliser le braquage de la soirée sur ce match. Le méchant dans le film, tout simplement.

Jaden McDaniels (5,5) : a appris l’escalade à Mason Plumlee sur ce match.

JADEN MCDANIELS LE TOMAR BORDEL !!! pic.twitter.com/1OMhGIIqay

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 17, 2024

Anthony Edwards (2 puis 7) : un énorme roupillon en première période, puis un réveil au milieu du troisième quart-temps. Ant-Man est devenu la reine des fourmis rouges au cours du match et ça a bien aidé son équipe.

Mike Conley (4) : match bien galère pour Mike Conley Jr., on a l’impression de voir un ancien qui persiste mais n’a plus les cannes. Mike Tyson VS Jake Paul.

Donte DiVincenzo (7) : il est l’un de ces gars qui fait s’allumer les League Pass et on comprend pourquoi. L’américain d’origine italienne a allumé à 3 points tout au long du match. Le salut est visiblement passé par les anciens New Yorkais ce soir.

Nickeil Alexander Walker (5,5) : efficace au tir, mais pas de loin pour une fois, mais toujours précieux en défense. Il a fait ce qu’il a pu en défense, mais comme tout le monde, il a bégayé face à Devin Booker.

Naz Reid (4) : tout était dans le prénom pendant trois quart-temps, mais a fait du bien lors des 12 dernières minutes. Le succès est aussi passé par lui.

Rob Dillingham (5) : à peine plus de temps sur le parquet qu’une livraison Chronodrive.

# Phoenix Suns

Jusuf Nurkic (5) : est passé à une oreille en chou-fleur de combattre Jon Jones à l’UFC.

Mason Plumlee (4,5) : avoir Mason Plumlee titulaire dans sa raquette, peut-être qu’on est en 2012 on sait pas.

Ryan Dunn (4) : welcome to Jackass !

Devin Booker (8) : un match de fou-furieux avec 44 points mais malheureusement la défaite qui va avec et une belle briquasse sur la dernière action. Armani a porté tout le monde à bout de bras mais a fini par tétaniser dans les dernières secondes. Pas évidente, cette épreuve où il faut tenir 2 minutes suspendu à une barre de tractions à la fête foraine…

Tyus Jones (6,5) : d’abord en mode livreur Deliveroo pour Devin Booker, il a également pris part à la fête offensive en y allant de ses petits floaters. Supplément sauce fromagère dans le tacos chef !

Oso Ighodaro (6) : des similitudes avec Andre Iguodala, que ce soit dans le nom ou le style de jeu. Oso Ighodaro a bien mérité son quart d’heure de gloire aujourd’hui.

Grayson Allen (7) : un match d’ancien de la part de Grayson Allen qui a parfaitement pris le relais de Devin Booker lorsque ce dernier était sur le banc. Les tempes grisonnantes ne servent qu’à faire semblant qu’il est rincé. Grisonne Allen comme l’a si bien dit Jacques Monclar.

Royce O’Neale (6) : toujours aussi sérieux en attaque et relou en défense. Royce O’Neale a fait ce qu’il sait faire, comme d’habitude. La Rolls Royce des mecs qui s’appellent Royce en NBA.

Monte Morris (5,5) : la version tressée de Tyus Jones. Phoenix a fait un Ctrl + C / Ctrl + V et a juste changé la feuille CSS.

Josh Okogie (4,5) : une claquette rageuse en fin de première mi-temps, et un coup de serpillère passé grâce à son derche sur le dernier shoot de Julius Randle, deux matchs aux gueules bien différentes en un seul pour l’arrière.

Offensive ou pas selon vous ? pic.twitter.com/HVBIVORqt3

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 17, 2024

Julius Randle a offert la première dinguerie des SNL de la saison avec ce step-back qui fait mouche, pendant que Devin Booker n’a que ses yeux pour pleurer. Nul doute que les Loups, que l’on retrouvera également dimanche prochain, voudront réaliser pareil cambriolage face aux Celtics.