Highlights : les 34 points et le dagger de Myles Turner face au Heat

Myles Turner avait fort à faire avec Bam Adebayo sur le dos. Pourtant, l’intérieur des Pacers s’est illustré avec 34 points dont 5 tirs à 3-pooints et un dagger pour sceller la victoire d’Indiana face à Miami.

Les Pacers faisaient leur première sortie avec leur maillot City Edition. Un nouveau look pour une nouvelle vie, comme on dit et il y a un joueur qui a appliqué ce dicton à la perfection : Myles Turner.

À l’instar de Julius Randle face aux Wolves plus tôt dans la soirée, la tour de contrôle de la ferme d’Indianapolis a rendu fou la défense du Heat la nuit dernière avec un récital offensif dont il lui arrive d’avoir le secret.

Si à la mi-temps, l’intérieur n’était qu’à 11 points, c’est au retour des vestiaires que le poignet se met à chauffer. Tout d’abord, les Pacers passent à la vitesse supérieure et prennent 16 points d’avance, mais le Heat revient assez rapidement dans le dernier acte.

C’est ici que Myles Turner sort de sa boîte à coup de 3-points. Le clou du spectacle ? Ce fameux dagger derrière l’arc.

Myles Turner called game with his fifth three of the night and scored a season-high 34 points 🗡️ pic.twitter.com/FBX2GseUaZ

— Indiana Pacers (@Pacers) November 18, 2024

MT finit la rencontre avec 34 points, son record cette saison, à 14/23 au tir, mais surtout cinq bombinettes envoyés depuis le parking du Gainbridge Fieldhouse. Cerise sur le gâteau, il a ajouté 9 rebonds et 2 contres. Une belle soirée à la ferme.

roll the tape 🎥 pic.twitter.com/8vsSm31mXv

— Indiana Pacers (@Pacers) November 18, 2024