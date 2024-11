Les Cavaliers en maîtrise face aux Hornets (128-114), 15-0 !

Allez, on est peut-être un poil méchant avec les Hornets, mais on ne voyait vraiment pas les Cavaliers céder leur début de saison historique à Charlotte, à la maison en plus. Les hommes de Kenny Atkinson ont géré la rencontre, et s’imposent pour faire grimper le compteur à 15-0 !

Charlotte n’a mené que pendant… 20 secondes. En tout début de partie. Les Cavs ont ensuite géré la rencontre comme les patrons qu’ils sont depuis fin octobre. Un jour classique au boulot, marqué néanmoins par l’absence de Donovan Mitchell. Pas un souci, le scoring s’est parfaitement réparti entre les titulaires, avec 25 points pour Darius Garland, 24 pour Ty Jerome, 23 pour Evan Mobley et 21 pour Jarrett Allen. Team work, définition.

HISTORY MAKERS. #LetEmKnow pic.twitter.com/2IXPqbQju3

— Cleveland Cavaliers (@cavs) November 18, 2024

Face à eux, des Hornets qui ont accepté bien volontiers d’évoluer un peu en retard, et leur seule tentative de révolte (en fin de troisième quart) a été matée aussi vite qu’elle est venue. Les Cavs ont illico remis un coup d’accélérateur et terminé le boulot. Engagés dans la rencontre, les français Tidjane Salaün et Moussa Diabaté ont inscrit respectivement 1 rebond, 1 passe, 1 interception et 1 contre pour le premier, 2 points, 4 rebonds, 1 interception et 1 contre pour le second.

DG’s got it HANDLED.@dariusgarland22 | #LetEmKnow pic.twitter.com/stUTc3hGJW

— Cleveland Cavaliers (@cavs) November 18, 2024



Alors, qui pour arrêter les Cavaliers ? Prochain match… à Boston. Test XXL pour la bande de Spida, rendez-vous mercredi à 1h du matin pour un main event premium à souhait !