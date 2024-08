C’est fait, les Bleues ont imité les garçons en se qualifiant pour la finale des Jeux olympiques de Paris 2024 et joueront l’or face à Team USA. Gabby Williams auteure d’une prolongation extraordinaire n’y est évidemment pas pour rien !

Gabby Williams a vécu un des matchs les plus compliqués de sa campagne olympique face à la Belgique en demi-finale, mais elle ne s’est pas démobilisée et a sorti le plus beau de ses costumes au meilleur des moments. L’ailière des Bleues a été la leader de l’équipe en prolongation.

🇫🇷 81-75 🇧🇪, score final.

Match haché marqué par des énormes runs des deux côtés.

Les Bleues ont haussé le ton en défense avant de se faire surprendre en fin de match. Mais derrière une grande Gabby Williams, victoire en prolongations.

Rendez-vous dimanche pour une finale…

Neuf points pendant le temps réglementaire, neuf points pendant l’Overtime, c’est ce qu’on appelle un coup de chaud.

Dès le début de ces cinq dernières minutes ,Gabby Williams donne le ton en obtenant le and-one sur un drive et permet à la France de reprendre l’avantage. Onze secondes plus tard nouveau drive et les Bleues mènent de cinq unités.

Alors que les Belges font un rapproché et reviennent à un point à moins d’une minute de la fin, la nouvelle joueuse de Mersin ressort la cape de héroïne. Un énième lay-up à 37 secondes de la fin pour respirer avant d’assommer les voisines du plat pays sur la ligne des lancers-francs. Clinique.

Career-high points in #Olympics for Gabby Williams, who carries France 🇫🇷 into gold medal game!#Paris2024 x #Basketball pic.twitter.com/e3UWFt16rP

Les grandes joueuses se montrent dans les grands moments et dans les cinq minutes les plus importantes de sa carrière, Gabby Williams a été la meilleure joueuse sur le parquet. Exceptionnel, dans tous les sens du terme. Les Bleues sont en finale des Jeux olympiques de Paris 2024, parce que oui, ça fait toujours du bien de le rappeler.