ELLES L’ONT FAIT, ELLES AUSSI ! Les Bleues sont en finale des Jeux Olympiques et affronteront Team USA, comme les hommes. On envoie les notes de cette demi-finales aux allures fratricides avec nos voisines d’outre-Quiévrain.

# France

Marieme Badiane (5,5) : peu de réussite aux shoots et une sortie prématurée pour cinq fautes, mais Marieme Badiane est toujours précieuse dans la raquette.

Valeriane Ayayi (9) : beaucoup trop monstrueuse dans la raquette, Valériane a aplati ses adversaires, pas pour rien que l’on surnomme la Belgique “le Plat-Pays”.

Janelle Salaün (8,5) : un gros début de match avec de la combattivité et des shoots importants, et elle a continué son incroyable travail au fil du match. Peu importe de quelle couleur est la médaille, on la devra en grande partie à Janelle.

Gabby Williams (7,5) : rapidement blessée, Gabby a serré les dents pour rester sur le parquet. Si Spooky a d’abord été diminuée, sa prolongation est de toute bôté. C’est soir de fête aujourd’hui en France ! Williams Lawson.

Romane Bernies (4,5) : une entrée très compliquée pour la numéro 47. Ce match était une lutte pour elle. Une lutte gréco-Romane

Marine Fauthoux (6) : si ses shoots ne sont pas rentrés aujourd’hui, son activité a été un incroyable bonus pour l’Equipe de France. L’étoile dans Mario Kart ? Elle l’a mangé.

Alexia Chéry (6,5) : un bon petit passage, dommage que l’on ne l’ait pas plus vue. Cerise de Groupama.

Sarah Michel-Boury (5,5) : 0/5 aux tirs, elle aurait probablement loupé le Lac Léman avec un caillou. Sarah Michel-Bourrée

Iliana Rupert (7) : comme tout le monde, elle a dévissé aux tirs, mais sa défense est tout simplement infranchissable. C’était elle qu’il fallait envoyer à Wuhan pour endiguer la progression du COVID-19.

Marine Johannès (3,5) : un match en enfer pour Marine Johannès, qui a très bien été tenue par la défense Belge. 1/10 aux tirs, ce pourcentage est bien plus faible que celui d’un parti que l’on associe souvent à son prénom.

Leila Lacan (5,5) : toujours forte en défense, mais toujours bancale au shoot, Leila régale plus d’un côté du terrain que de l’autre. Un Malabar bigoût.

# Belgique

Kyara Linskens (6,5) : le chantier effectué dans la raquette est encore plus monumental que celui des rues de Paris pour préparer les JO. Heureusement quand même qu’elle ne fait pas payer ses tickets shoot 4€.

Emma Meessemann (7,5) : la principale menace Belge nous a envoyé ses habituelles torpilles à l’intérieur comme à l’extérieure. Emma était au four et au moulin pour tenter de déjouer le plan d’une double finale France – USA. Malheureusement pour elle, c’est raté, la Meeseemann est dite.

Elise Ramette (5,5) : un match très complet de sa part. Elle a pesé dans tous les compartiments du jeu, mais le collectif Français était supérieur. Papier Canson > Ramette de papier.

Antonia Delaere (3) : le pire ratio de son équipe avec -12. C’est dur pour elle… Malheureusement, ne dit-on pas “La loi est dure mais c’est la loi” ?

Julie Vanloo (4) : d’habitude, elle a un bras automatique, qui peut faire ultra mal à n’importe quelle sélection, mais aujourd’hui. Vanloo a pris l’eau. Après les Splash Brothers, découvrez la Plouf Sister.

Laure Resimont (4) : encore une ligne de stats à la Tony Snell, donc encore une vanne sur la ligne de stats à la Tony Snell.

Bethy Mununga (4,5) : des lancers et des rebonds, et c’est à peu près tout. Au bout d’un moment, on ne va pas parler pour rien dire, si ?

Becky Massey (4,5) : quelques coups de pression dans la raquette mais c’est à peu près tout. Becky devrait se faire Massey, ça pourrait lui servir à être plus détendue dans son match.

Maxuella Lisowa Mbaka (4) : deux fautes, et c’est tout. Elle était juste venue pour abattre en fait