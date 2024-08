L’Equipe de France de basket féminine a peut-être trouvée une autre taulière. Janelle Salaün a été immensément précieuse pour l’EDF dans la demi-finale face à la Belgique, sans que cela ne se ressente plus que ça sur la feuille de match. Une perf’ référence sur laquelle Janelle pourra bâtir sa future carrière avec les Bleues, car les siennes auront bien besoin qu’elle réédite ce genre de rencontre à l’avenir.

Si l’on se fie aux statistiques, ce n’était pas le match de sa vie. 10 points, 50% aux tirs, 6 rebonds, 1 passe et 2 interceptions, 13 d’éval donc pas de quoi être dans le top 3 des Françaises. Une bonne copie, mais sans plus. Pourtant, lorsqu’on sort des chiffres, le cœur des Françaises, ce soir, c’était Janelle Salaün. C’est déjà elle qui a mise les Bleues dans le bain. Une première mi-temps à arracher des brouettes de rebonds offensifs importantissimes, et on n’a pas oublié le gros step-back avec la faute qui a envoyé un message d’entrée. De la belle défense, du 3-points bien senti pour redonner un lead de cinq points aux Françaises, des interceptions bien clutch, du lay-up à gauche à droite, et une impression d’envie, de volonté et d’endurance impressionnante.

Le match de Janelle Salaün c’est quelque chose 🔥🔥🔥🔥🔥🔥

— Nicolas TrashTalk (@niclsvrg) August 9, 2024

Toujours dans les bons coups, toujours une bonne énergie, toujours dans la combativité et la détermination, c’est par Janelle qu’est venue la victoire française ce soir. En 30 minutes, c’est bien la forward des Bleues qui a eu un des plus gros impacts sur le jeu. Vous pouvez nous citer là-dessus : pas de Janelle Salaün, pas de Finale aux Jeux olympiques pour les Françaises à Paris 2024. Nous on dit un grand bravo, maintenant repos, et on fait la même chose contre la raquette Breanna Stewart – A’ja Wilson. Non on s’emballe pas, c’est vous qui vous emballez.