Blessé au début de la campagne olympique, Kevin Durant a commencé les matchs de Team USA sur le banc jusque-là. Jusque-là, mais pas plus puisqu’il sera titulaire face à la France en finale samedi soir.

La nouvelle a été annoncée par Shams Charania de The Athletic : KD sera bien dans le cinq majeur de Team USA lors du grand match pour la médaille d’or.

KD titulaire de Team USA pour une finale olympique, ce n’est pas un événement en soi. On parle du meilleur scoreur de l’histoire de Team USA, et peut-être du meilleur joueur FIBA all-time. Mais sachant que sa blessure au mollet l’avait poussé vers un rôle de sixième homme sur cette campagne olympique, c’est un vrai choix que réalise Steve Kerr.

Le 5 majeur de Team USA contre la France, avec Kevin Durant

Stephen Curry

Devin Booker

Kevin Durant

LeBron James

Joel Embiid

C’est Jrue Holiday qui va céder sa place de titulaire au profit de KD. Un choix clairement tourné vers l’attaque, ce qui n’est pas illogique quand on sait que le point fort de l’Equipe de France reste sa défense et les qualités athlétiques du nouveau cinq de Vincent Collet (avec Isaïa Cordinier, Guerschon Yabusele, Victor Wembanyama, Nicolas Batum et Frank Ntilikina).

Sur l’ensemble des JO de Paris 2024, Kevin Durant tourne à 13,6 points de moyenne en 20,5 minutes, à 58% au tir dont 61% à 3-points et 93% aux lancers-francs.

Source texte : Shams Charania (The Athletic)

Le cinq attendu pour Team USA face à la France en finale des JO de Paris 2024 demain soir :

