Étincelante en prolongations, Gabby Williams a largement contribué à la victoire française face à la Belgique. A 27 ans, la franco-américaine va connaître la première finale olympique de sa carrière.

Pour la deuxième fois de son histoire, après le magnifique parcours à Londres en 2012, l’Équipe de France a rendez-vous en finale des Jeux Olympiques. Après un match on ne peut plus disputé, les Bleues sont venues à bout des championnes d’Europe en titre. Un peu à l’image des garçons hier, les filles ont décroché leur ticket au cœur, grâce à une intensité défensive et une activité au rebond bien supérieure à leurs adversaires belges. La victoire a déclenché une émotion palpable chez les joueuses dont Gabby Williams, médaillée de bronze à Tokyo avec l’équipe de France, qui n’a pas caché l’ampleur du moment vécu devant les caméras de télévision :

“Je n’oublierai jamais ce match, le fait de jouer pour ce pays. Je suis tellement heureuse, ce pays m’a tellement donné. J’ai envie de partager tout ça avec mes partenaires, je suis tellement heureuse. Le boulot n’est pas fini !”

Gabby Williams, après la victoire (via Eurosport) :

Énorme en prolongations (9 points inscrits sur les 15 français), Williams a partagé une joie on ne peut plus visible sur son visage et celui de ses coéquipières. Sur le parquet, la robustesse a laissé place à la liesse. Partage, bonheur et amour du maillot sont les maîtres mots des célébrations d’après match, signe d’un groupe soudé depuis le début de la préparation.

Maintenant, rendez-vous avec l’histoire. Dimanche à 15h30, ce sera contre les États-Unis, invaincues depuis exactement 60 matchs aux Jeux Olympiques.

Source texte : Eurosport