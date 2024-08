Historique : France – Team USA en finale chez les hommes ET les femmes !

Avec la qualification des Françaises ce soir, qui suit celle des hommes hier, les deux Équipes de France de basket seront en finale des JO de Paris 2024. En face, il faudra gérer Team USA, qui a aussi mis ses deux équipes en finale.

L’histoire s’écrit avec un grand H du côté de Paris en 2024. Pour la première fois, la France place ses deux équipes de basket en finale au cours d’un même tournoi olympique de basket. Un magnifique accomplissement dont on ne pouvait que rêver au début du tournoi mais qui est devenu réalité au fur et à mesure des jours.

Autre grande première dans l’histoire du basket olympique, c’est la première fois que deux pays se font face sur les deux finales de basket. Le basket féminin est arrivé en tant aux Jeux olympique en 1976 et depuis cette date, on n’a jamais eu deux pays pour squatter les deux finales. C’est du JAMAIS VU !

🚨 OFFICIEL

NOS DEUX ÉQUIPES DE FRANCE SONT EN FINALE OLYMPIQUE 🥹🥹🇫🇷🇫🇷

FRANCE – TEAM USA, SAMEDI (21h30)

FRANCE – TEAM USA, DIMANCHE (15h30)

On espère que l’histoire pourra continuer à s’écrire demain et dimanche car la France, en garçons comme en filles, n’a jamais gagné l’or olympique en basket. Il faudra sortir un exploit majuscule car Team USA a envoyé du très lourd pour ramener l’or au pays. De LeBron James à A’ja Wilson, les stars ne manquent pas chez l’Oncle Sam mais les Bleus ont montré un cœur énorme et tout peut arriver sur un match. Comme le dit Nicolas Batum, c’est “la magie des Jeux“. On donne tout et on verra bien où on sera au moment du coup de sifflet finale. L’argent est déjà validé à coup sûr deux deux côtés, mais c’est bien d’or qu’on rêvera cette nuit et pour nos deux équipes.

Two countries, two gold medals 🥇

USA 🇺🇸 and France 🇫🇷 will be battling for gold in both Men’s and Women’s #Basketball Finals in #Paris2024! pic.twitter.com/6YCKp1YufE

