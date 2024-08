Elle a été l’une des grandes actrices de la victoire des Bleues face à la Belgique ce vendredi soir. Valériane Ayayi, meilleure marqueuse de l’Equipe de France, a montré la voie vers la finale des JO de Paris 2024 !

Alors que le score indiquait 66-66 à la fin du quatrième quart-temps, Valériane Ayayi a hérité du ballon du match pour faire basculer cette demi-finale entre la France et la Belgique. Mais ce shoot, complètement ouvert dans le corner, a finalement rebondi sur l’arceau.

Dans nos souvenirs à chaud, c’est la seule action du match que Valériane a ratée.

Le résumé de France-Belgique 📝

Les Bleues ont renversé la Belgique, championne d'Europe, en demi-finale des Jeux Olympiques pour s'offrir, comme les masculins une finale de rêve contre les Etats-Unis 🤩#PassionnémentBleu | #Paris2024

— Équipes de France de Basket (@FRABasketball) August 9, 2024

Parce que oui, Valériane Ayayi a été étincelante face à la Belgique ce vendredi soir : 17 points (4/8 au tir, 8/9 aux lancers-francs), 5 rebonds, 4 passes, 2 interceptions, +/- de +12. Ça, c’est pour les stats. Mais l’impact de Valériane face à la Belgique dépasse largement le cadre des chiffres.

Elle était là dans le combat malgré la raquette Emma Meesseman – Kyara Linskens en face, elle s’est battue au rebond, et elle a eu un rôle essentiel dans le premier run des Bleues qui a permis à ces dernières de prendre les commandes de la rencontre. A la fois active défensivement et inspirée en attaque (17 points, alors que son record sur ces JO était de 9), Valériane Ayayi a répondu présent dans les moments importants de la rencontre. Une vraie perf’ de MVP !

En récompense, elle a pu fêter cette qualification en finale des JO de Paris 2024, avec sa fille dans les bras. La soirée parfaite en somme.

Valériane Ayayi au buzzer de l’horloge des 24 ! Tout va mieux au meilleur moment, les attitudes sont bien meilleures.

15-2 en cours, c’est quoi ce match de runs 😭

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 9, 2024

Valériane Ayayi, après la victoire (via France TV) :

“On est explosées, on a tout donné. La première mi-temps a été compliquée, quand elles reviennent pour la prolongation aussi… mais on se dit qu’on va le faire. On s’est préparées pour ça, on a envie d’aller la chercher.…

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 9, 2024

Folle de joie 💙💙💙🤍🤍🤍❤️❤️❤️

Merci les filles 🙏🙏🙏

@valeriane_ayayi 😘😘😘@FRABasketball @EquipeFRA #Paris2024 pic.twitter.com/gsNzJHxmTJ

— Caroline Angelini ⭐️⭐️ (@carolinangelini) August 9, 2024