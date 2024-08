C’était annoncé avant le début de la compétition. Ces JO de Paris 2024 seront la dernière compétition internationale des capitaines Nicolas Batum et de Sarah Michel Boury avec l’Équipe de France. Avec la victoire contre la Belgique, Sarah Michel connaîtra donc le même sort que Nic pour sa fin de carrière en Bleue. Ils finiront tous deux leur parcours international dans une finale de Jeux olympiques. A domicile, contre Team USA, avec un podium garanti.

Comme Nicolas Batum, la capitaine Sarah Michel-Boury disputera dimanche son dernier match en sélection, en finale des Jeux de Paris 2024, face à Team USA.

Le symbole est exceptionnel.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 9, 2024

Les poncifs habituels. Toutes les bonnes choses ont une fin. Une page qui se tourne. Le début d’une nouvelle ère. Mais il faut bien qu’on les emploie, car ce sont tout de même deux figures majeures de l’histoire de l’Equipe de France qui vont se retirer ce week-end. A deux, ils cumulent treize médailles en tournois majeurs internationaux, dont quatre médailles olympiques. Plus de 300 sélections sous le maillot Bleu et 2 300 points marqués. Et tous les deux prendront leur retraite de la même manière : en Finale des Jeux olympiques, contre Team USA, devant leur propre public, et dans l’arène de Paris Bercy où ils ont déjà disputés des matchs, et des matchs à n’en plus finir depuis qu’ils sont tout jeunes. C’est beau, vraiment. Reste plus qu’à finir tout ça avec une victoire pour rendre le happy end véritablement all-time.

Après des années à littéralement verser sang, sueur et larmes sur le parquet pour l’Equipe de France de basket, pouvait-on rêver plus belle conclusion pour Nicolas Batum et Sarah Michel Boury ? Une ultime occasion de réaliser un exploit sans précédent. Face à la sélection nationale la plus dominante de l’histoire du sport, l’équipe de basket-ball de Team USA. Que demander de plus, nous on vous le demande.

Magnifique les filles !! ❤️🇫🇷

— Nicolas Batum (@nicolas88batum) August 9, 2024