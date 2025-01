Avec De’Aaron Fox, Jimmy Butler est le grand nom à surveiller en amont de la NBA Trade Deadline (6 février 2025). Mais alors que sa relation avec le Miami Heat continue de se dégrader de jour en jour, plusieurs équipes préfèrent ne pas se mêler au dossier. Parmi elles, les Sacramento Kings.

Depuis quelques jours, on sait que les Kings sont prêts à transférer De’Aaron Fox avant la deadline. On sait aussi depuis plusieurs semaines que le Heat – intéressé par le Renard – veut transférer Jimmy Butler. Alors forcément, on pouvait se demander si un transfert impliquant Fox et Butler était dans les tuyaux.

La réponse est claire : c’est non si l’on en croit Sam Amick de The Athletic.

Que ce soit dans le cadre d’un échange Fox – Butler, ou un transfert de Jimmy visant à renforcer l’équipe actuelle des Kings, la franchise de Sacramento n’est pas intéressée par l’ailier du Heat. Elle rejoint ainsi son voisin de Golden State, qui ne serait plus très chaud à l’idée de recruter Jimmy au vu des réticences de Stephen Curry et Steve Kerr.

Rappel : Jimmy Butler a 35 ans, il peut être agent libre cet été, il recherche un nouveau contrat XXL et a trouvé une nouvelle équipe avec laquelle s’embrouiller à Miami. On peut donc comprendre les dirigeants de Sacramento, qui doivent gérer au mieux le dossier Fox pour espérer rester compétitif à l’Ouest.

The Sacramento Kings are not interested in Jimmy Butler, per @sam_amick

“They do not see Jimmy Butler as the answer. Per league sources, the Kings are not pursuing the disgruntled Miami star who is serving an indefinite suspension while Heat officials attempt to trade him.”… pic.twitter.com/1UUuSvdaH8

— NBACentral (@TheDunkCentral) January 30, 2025

La situation des Kings est l’une des plus fascinantes de la Ligue à quelques jours de la deadline : vont-ils transférer De’Aaron Fox ? Vont-ils plutôt essayer de se renforcer (via John Collins par exemple) pour faire un push cette saison ? Peuvent-ils se permettre de garder le Renard alors que son dossier pèse forcément sur la franchise ?

Réponses d’ici le 6 février.

Source texte : The Athletic