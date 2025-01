À la retraite depuis 2019, l’ancienne star du Miami Heat Dwyane Wade semblait vivre sa meilleure vie ces dernières années. Mais il a connu une grosse frayeur il y a un an et demi : une tumeur a été découverte sur son rein droit, nécessitant une opération.

D-Wade a raconté cet épisode douloureux à travers son podcast hier, lors d’un séminaire qu’il a organisé sur le bien-être et la santé des hommes.

DWade says he had nearly half of one of his kidneys removed in 2023 to get rid of a cancerous mass 🙏

(via The Why with Dwyane Wade, h/t @TMZ)pic.twitter.com/gXkzFNw27Z

— Legion Hoops (@LegionHoops) January 30, 2025

“Quand vous prenez votre retraite (de joueur NBA), vous n’avez plus les mêmes contrôles, vous n’avez plus besoin de passer certains examens. Alors vous ne les faites pas, et cela a duré quelques années pour moi. Quand mon père a dû se faire opérer, j’avais 40 ans et j’en ai profité pour demander à mon médecin de faire un contrôle général, de la tête au pied.”

Dwyane Wade a déclaré à son médecin qu’il avait des problèmes d’estomac (crampes) et des difficultés à uriner correctement. Il a fait un scanner du corps et c’est à ce moment-là que les médecins ont vu quelque chose d’anormal sur son rein droit.

“Sur mon rein droit, il y avait une tumeur […] et le médecin m’a dit que je devais me faire opérer. J’ai dit, ‘Quoi ?!’. Il a fallu que je prenne une décision. J’ai posé beaucoup de questions, j’ai vu plusieurs médecins pour m’assurer que c’était bien ça. Si la tumeur est cancéreuse, il faut l’enlever pour éviter que ça se propage. J’ai décidé de me faire opérer, le 18 décembre 2023. Mon père était là pour m’accompagner, ma femme était là à mon réveil. J’ai appris, à 41 ans, que j’avais un cancer, que c’était effectivement une tumeur cancéreuse. Dieu merci je me suis fait opérer. Ils ont enlevé 40% de mon rein pour s’assurer d’éliminer le cancer intégralement.”

D-Wade a ajouté qu’il ne s’était jamais senti aussi faible que durant cette période. “En tant qu’homme, vous ne voulez pas que votre famille vous perçoive, ou vous considère comme faible, mais je n’avais pas le choix” a déclaré le meilleur joueur de l’histoire du Heat, qui a connu beaucoup d’adversité sur comme en dehors des parquets NBA mais qui a le plus souvent réussi à la surmonter.

En plus de sa famille, Dwyane Wade a aussi pu compter sur le soutien d’Alonzo Mourning, ancien joueur de Miami qui a dû affronter une maladie rénale durant sa carrière et qui a dû subir une transplantation à l’âge de 33 ans.

Dwyane Wade has revealed he had 40% of his kidney removed in 2023 as it was cancerous.

“I think it was the first time that my family, my dad, my kids, they saw me weak.”

The cancer did not spread and today he is cancer free 🙏🏻

(via TMZ) pic.twitter.com/54EarFCGDl

— Basketball Forever (@bballforever_) January 30, 2025

En racontant cet épisode forcément flippant, Dwyane Wade en a profité pour rappeler l’importance d’aller régulièrement voir son médecin pour checker si tout est ok. Aller chez le médecin, et pas à reculons si possible.

“Souvent, quand on va chez le médecin, on n’y va pas avec l’intention de poser des questions, on ne veut pas découvrir quelque chose qui cloche, alors on ne pose pas trop de questions. Mais en faisant ça, vous passez à côté de certaines choses.” – D-Wade

Source texte : The Why with Dwyane Wade

