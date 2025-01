Zion Williamson : “Je pourrais jouer les back-to-backs, mais je bosse pour les Pelicans”

De retour de blessure en ce début d’année 2025, Zion Williamson semble en forme physiquement mais n’a toujours pas dépassé les 30 minutes de jeu, et ne joue pas les back-to-backs. C’est 100% une stratégie de la franchise si l’on en croit Zion.

Interviewé après l’entraînement des Pelicans hier, Zion Williamson a une nouvelle fois dû répondre à une question sur son utilisation, son temps de jeu, et plus particulièrement les back-to-backs.

S’il a répondu avec le sourire, on a comme l’impression qu’il y a une petite frustration derrière ses mots.

“Je vais être clair pour tout le monde ici. Si je pouvais jouer les back-to-backs, je le ferais. Physiquement, j’en suis capable. Mais je bosse pour les Pelicans. Ils ont décidé, en se basant sur les chiffres, que ce n’est pas la chose la plus intelligente à faire actuellement. Si c’est ce qu’ils pensent, je les suis. Mais oui, si je pouvais jouer les back-to-backs, je le ferais.”

Cela fait depuis le 30 octobre que Zion n’a pas joué le moindre back-to-back. Cela s’explique évidemment par son absence de deux mois pour blessure (début novembre – début janvier), mais aussi le calendrier des Pels qui est assez équilibré en ce moment (seulement un back-to-back entre fin janvier et le All-Star Break).

Zion says the Pelicans decided it isn’t ‘smart’ for him to play back-to-backs

“If I can play in the back-to-backs, I would. Physically? Yes, I can. But I work for the Pelicans.”

(via @PelicansNBA) pic.twitter.com/cefiQ1kuQN

— Bleacher Report (@BleacherReport) January 30, 2025

Si les déclarations de Zion Williamson sont sans doute véridiques, pas sûr que les dirigeants des Pelicans soient ravis de voir leur star mettre la franchise publiquement on the spot.

Les Pels ont des raisons tout à fait légitimes de surveiller le temps de jeu de Zion actuellement, même s’il semble en bonne forme physique. On connaît tous son historique de blessures, et la franchise de la Nouvelle-Orléans joue la carte de la prudence pour éviter un énième pépin physique. C’est d’autant plus légitime que les Pelicans n’ont quasiment plus rien à jouer cette saison (12 victoires – 36 défaites, 14e de l’Ouest) excepté une bonne place à la Draft.

Au final, c’est assez ironique d’entendre Zion Williamson déclarer que sa franchise ne le laisse pas jouer certains matchs, alors qu’à la base les Pels rêveraient d’avoir un franchise player qui ne se blesse pas chaque saison.

Ce n’est pas ça qui va calmer les rumeurs sur l’avenir de Zion, ou les plaintes sur le load management en NBA…

