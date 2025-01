Udonis Haslem rejoint ESPN en tant qu’analyste

Retraité des parquets depuis 2017 2023, Udonis Haslem s’est reconverti (entre autres) dans le monde des médias. Il vient de s’engager à plein temps et pour une année avec ESPN.

La nouvelle a été annoncée par le site Front Office Sports, alors que le monde médiatique de la NBA est en mutation avec le nouveau deal de droits TV.

Celui qu’on surnomme UD ne commentera pas de matchs contrairement à d’autres anciens joueurs (Jamal Crawford pour ne citer que lui) mais fera des apparitions régulières sur les émissions NBA Today, First Take, Get Up et SportsCenter en tant qu’analyste. Les sources indiquent également que son contrat d’un an pourrait être prolongé si Udonis fait bien le taf.

Barry Jackson du Miami Herald ajoute qu’Haslem ne devrait pas quitter son poste au Miami Heat, où il est toujours “Vice President of Basketball Development”.

Ce rôle d’analyste ne sera pas totalement nouveau pour l’ancien joueur du Heat, puisqu’il a déjà fait des apparitions sur ESPN notamment lors des derniers Playoffs, avec Stephen A. Smith, Shannon Sharpe et Kendrick Perkins. Udonis Haslem possède aussi un podcast avec son pote Mike Miller, intitulé “The OGs”.

Réputé pour son franc-parler et ne baissant les yeux devant personne, Udonis Haslem devrait apporter beaucoup de divertissement dans les futurs débats.

