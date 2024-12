Superbe Christmas Day qui se termine ! Cinq matchs et au moins quatre qui nous auront tenu en haleine pendant 48 minutes, de mémoire on n’a pas souvent vu ça. Les superstars ont répondu présent et parmi ces superstars, désormais, un Français, il faudra vous y faire !

Les résultats de la nuit NBA :

Ce qu’il faut retenir

Le highlight de la nuit

STEPH TIES IT. AUSTIN REAVES WINS IT.

WHAT AN ENDING 😱 pic.twitter.com/whJ5bVIfve

— Bleacher Report (@BleacherReport) December 26, 2024

Les classements NBA

JUSTE ICI !

Les résultats en TTFL

A retrouver sur le compte du Lab

Le programme de ce soir