Kevin Durant sur Nikola Jokic : “Il est sans doute l’un des dix meilleurs joueurs de l’Histoire”

Si Kevin Durant a brillé dans la victoire des Suns sur les Nuggets (110-100), il n’a pas raté l’occasion de rendre hommage à son adversaire du soir, Nikola Jokic.

Nikola Jokic est sans aucun doute le meilleur joueur actuellement en NBA, mais pour Kevin Durant, il serait bien plus que ça.

Après la rencontre face aux Nuggets, KD est passé par les micros d’ESPN où il a été interrogé sur Nikola Jokic. Le Serbe auteur, encore une fois, d’une grosse performance (25 points, 15 rebonds) dans une défaite impressionne à la fois les fans, mais aussi ses collègues. Le Slim Reaper met le Joker dans de très hautes discussions.

” Ils ont le meilleur joueur de la Ligue et sans aucun doute, l’un des meilleurs joueurs de l’Histoire.” – Kevin Durant

Kevin Durant calls Nikola Jokic a “Top 10” player of all time. pic.twitter.com/KDlhCwUXmj

— DNVR Nuggets (@DNVR_Nuggets) December 26, 2024

Si collectivement, le manque de titre NBA empêcheront – sauf miracle – le Joker d’aller titiller les meilleurs joueurs de l’Histoire – Michael Jordan, LeBron James, Bill Russell, pour ne citer qu’eux – individuellement, c’est une autre histoire.

Le roi des chevaux enchaîne les masterclass comme on enchaîne les toasts de foie gras au réveillon et est dans la course pour aller gagner un quatrième titre de MVP grâce à une ligne de stats qui a de quoi faire tourner la tête : 30,7 points, 12,6 rebonds et 9,4 passes.

Si les Nuggets se décident (enfin) à donner un supporting cast pertinent et cohérent au Serbe, il pourrait bien repartir en quête d’un nouveau titre NBA. Peut-être que la trade deadline va permettre à Denver de se renforcer grâce à l’arrivée d’une superstar ou de titulaires capables de performer tous les soirs.

Source texte : DNVR Nuggets