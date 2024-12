Ce jeudi, huit affiches dont plusieurs particulièrement intéressantes. Un choc entre Denver et Cleveland dès le début de nuit, on stream fort.

Le programme NBA de la nuit

1h : Cavaliers – Nuggets

1h : Wizards – Mavericks

1h30 : Knicks – Hornets

1h30 : Raptors – Thunder

2h : Grizzlies – Kings

2h : Pelicans – Suns

2h : Spurs – Bulls

4h : Warriors – Rockets

L’affiche de la nuit : Cavaliers – Nuggets (1h)

Qu’elle est belle sur le papier, cette affiche ! Deux équipes de gros calibre, avec des armes dans chaque secteur de jeu et des stars pour nous régaler. Les Nuggets feraient bien de gagner, pour se rassurer mentalement après un début de saison compliqué lors de certains matchs en termes de jeu. On attend donc un gros Nikola Jokic pour tranquillement s’asseoir sur Evan Mobley et Jarrett Allen. Quoi que, ce n’est pas spécialement dit qu’ils se laissent faire.

Sur la ligne extérieur, avantage cette fois-ci aux Cavaliers, dotés de la traction arrière Darius Garland – Donovan Mitchell. Souvent pris à défaut cette saison dans l’aspect défensif, Jamal Murray aura fort à faire face à deux vrais dragsters. En plus, Cleveland doit gagner pour rester seul leader à l’Est. Allez, ça nous offre du beau spectacle en perspective !

Mais aussi…

Les Knicks veulent enchaîner à la maison, face aux Hornets décimés par les blessures.

Soirée à priori tranquille pour les Mavericks à D.C.

Idem pour le Thunder à Toronto, mais Scottie Barnes et R.J. Barrett aimeraient sans doute bien foutre le bazar.

Une belle affiche entre des Grizzlies en forme et des Kings qui ont retrouvé un semblant de jeu face aux Rockets. On sera devant, ça risque d’être intéressant.

Les Suns ont pour mission d’aller déplumer des Pelicans déjà pas en forme. Easy money ?

Pas de Wembanyama face aux Bulls, mais du Nikola Vucevic et du Zach LaVine. Carton TTFL à venir ?

Le dernier match de la nuit, entre Warriors et Rockets. Belle rencontre, mais on aurait préféré sa version 2018 quand même.

Les Français sur le pont

Moussa Diabaté et Tidjane Salaün face aux Knicks.

Bilal Coulibaly et Alexandre Sarr auront fort à faire face aux Mavericks.

Victor Wembanyama absent cette nuit, douleur au dos.

L’Injury Report de la NBA, c’est juste ici.