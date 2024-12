Opéré du pied en septembre, GG Jackson n’est pas proche du retour chez les Grizzlies. La franchise a annoncé que son ailier en avait encore pour 6 à 8 semaines sur la touche.

Si Taylor Jenkins recevait un dollar à chaque fois qu’un de ses joueurs était blessé, il gagnerait sans doute autant que LeBron James. Plus sérieusement, les blessures sont encore un problème cette saison à Memphis.

Sur les 22 matchs disputés par la franchise, Ja Morant en a déjà manqué 10. Desmond Bane en a lui manqué 7. Le prometteur Zach Edey est lui à l’infirmerie depuis 8 rencontres désormais. Pour autant, la franchise s’en sort plutôt bien avec 14 victoires et 8 défaites et une quatrième place à l’Ouest.

On l’oublie vite avec ce bilan prometteur mais un garçon n’a toujours pas mis un pied sur un terrain cette saison : GG Jackson.

Avec 14,6 points et 4,1 rebonds de moyenne l’an passé, l’ailier polyvalent avait brillé en tant que rookie et on avait hâte de le voir confirmer aux côtés des cadres enfin rétablis. Sauf que Greg est désormais abonné à l’infirmerie.

Opéré du pied en septembre, il n’a toujours pas pu reprendre la compétition. Initialement, son absence ne devait pas dépasser les trois mois et donc on avait bon espoir de le voir revenu pour Noël. Malheureusement pour les fans de Memphis, il faudra penser à un autre cadeau sous le sapin.

The @memgrizz today announced the following medical update for GG Jackson II. pic.twitter.com/yOaICQptrt

— Grizzlies PR (@GrizzliesPR) December 4, 2024

La franchise du Tennessee a annoncé ce mercredi que son joueur était loin d’avoir pleinement récupéré. Les Oursons ont indiqué que le joueur serait réévalué dans 6 à 8 semaines. Il faudra donc attendre à minima la seconde quinzaine du mois de janvier pour voir GG Jackson faire parler son hustle à Memphis. En attendant, il a laissé sa casquette de chouchou sur l’aile à Jaylen Wells. Le rookie du second tour est désormais titulaire et il a même décroché le titre de rookie du mois à l’Ouest.

Source texte : Memphis Grizzlies