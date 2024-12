Terance Mann (Clippers) opéré du doigt et absent trois semaines

Touché au doigt ce mardi face aux Blazers, Terance Mann va devoir se faire opérer pour soigner sa fracture. Il devrait manquer à minima trois semaines de compétition.

L’infirmerie des Clippers commence à beaucoup se remplir. Si Kawhi Leonard est désormais un patient régulier, il n’est pas seul en salle d’attente. Kevin Porter Jr a aussi raté quelques matchs à cause de sa cheville tandis que Norman Powell, en grande forme cette saison à L.A, souffrait lui de l’ischio.

On devrait néanmoins les retrouver prochainement en tenue. Ce n’est pas le cas de Terance Mann. Le couteau-suisse de Tyronn Lue s’est fracturé un doigt et il n’a pas pu éviter la case opération. Il manquera trois semaines selon les dernières infos en provenance de L.A.

Energizer et polyvalent, Mann s’est imposé comme un joueur de complément bien utile chez les Clippers. Son début de saison reste cependant assez décevant sur le plan offensif, où il affiche des stats en baisse au shoot et sa plus faible moyenne de points depuis son année rookie.

Tyronn Lue va donc devoir continuer son bricolage, puisque Mann passait quand même 21 minutes tous les soirs sur le parquet. Les Clippers sont 7èmes de la Conférence Ouest avec 14 victoires et 10 défaites.