En ce 5 décembre, on revient sur une performance all-time en NBA : l’éruption de Klay Thompson face aux Pacers en 2016. L’arrière avait claqué son record en carrière avec 60 points, le tout en seulement.. 29 minutes.

Pour ceux qui n’ont pas connu la version non blessée de Klay Thompson, il convient de rappeler que le bonhomme était capable de grandes dingueries au shoot. Il y a bien sûr son record de 37 points sur un quart temps ou ses 14 tirs à 3-points réussis en un seul match (record NBA).

Aujourd’hui marque l’anniversaire d’une autre prestation légendaire. Le 5 décembre 2016, les Golden State Warriors recevaient les Indiana Pacers à l’Oracle Arena d’Oakland.

Malgré les présences de Kevin Durant (tout juste arrivé) et Stephen Curry sur le terrain, c’est bien Klay Thompson, le troisième larron, qui accapare tous les projecteurs ce jour-là, donnant au catch and shoot ses lettres de noblesse.

Naviguant entre les écrans, le Splash Brother vient sanctionner les retards défensifs d’Indy. On sait que Klay est déjà un shooteur monstrueux mais quand il prend la température, il n’y a plus rien à faire.

Il est déjà à 40 points à la pause (en 18 minutes !), dans un match qui semble plié. Il continue son chantier en seconde période et va chercher son record en carrière avec 60 points en seulement 29 minutes. Dans l’histoire de la NBA, aucun autre joueur n’a atteint les 60 unités en moins de 30 minutes, un nouveau record pour Klay.

Plus flippant encore, Thompson n’a eu besoin que de 11 dribbles au total pour atteindre les 60 points ! Un véritable festival de catch and shoot dans une salle qui semblait en fusion à mesure que la jauge de points grimpait.

C’est très probablement le plus grand match de Klay Thompson en NBA et un parfait rappel quant à sa place parmi les plus grands shooteurs de l’histoire de la Ligue. Un véritable sniper élite qui peut détruire une équipe en une flambée.