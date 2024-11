Nicolas Lang, nouveau recordman all-time de 3-points marqués en championnat de France !

C’est fait ! Il ne manquait qu’un tir à Nicolas Lang pour dépasser Éric Micoud et devenir le joueur avec le plus de tirs à 3-points primés. À Limoges, face à son club formateur, il a marqué l’histoire du basketball français.

Un démarquage, la balle qui arrive pour faire ficelle. Nicolas Lang n’a rien forcé, mais doit actuellement savourer au maximum la valeur de ce tir à 3-points, qui lui permet de devenir le marqueur le plus prolifique de l’histoire du championnat de France de basketball professionnel. 756 pralines de loin primées, une de plus qu’Éric Micoud. Et un beau moment de communion avec Beaublanc.

Le panier qui fait rentrer Nicolas Lang dans la légende 😍

7️⃣5️⃣6️⃣ tirs à 3 points en Betclic ELite, le GOAT 🐐 pic.twitter.com/2d3Mit3mVY

À noter qu’il a fallu 18 saisons en LNB pour que Lang puisse s’offrir ce record. Un monde qui lui assure – sur le papier – de rester titulaire de ce titre un petit moment. Bien qu’étant donné le caractère du garçon, il ne serait pas spécialement déçu mais plutôt fier qu’on le batte un jour. Reste à savoir qui… et quand.

Record + victoire = Beaublanc en fusion !

Merci les gars et immense respect pour MONSIEUR Nicolas Lang#Limogescestnous pic.twitter.com/UqqDd8FK7q

