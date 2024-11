Les Français de NBA ont encore montré de très belles choses cette nuit, avec notamment la première sortie significative de Tidjane Salaün. Cocorico !

Son premier “vrai” match en NBA ! Trois tirs à 3-points inscrits, des rebonds, de l’activité, et tout cela durant des temps forts de son équipe. Tidjane a montré un esprit conquérant et on l’a senti délesté de beaucoup de pression au fut et à mesure de ces tirs qui rentraient. Très bon signe pour la suite !

« THE FRENCHMAN, ITS TREY MAGNIFIQUE !! » 😭❤️🇫🇷 pic.twitter.com/l4cI9uDSlP

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 2, 2024

Moussa Diabaté

Lui aussi apporte beaucoup en sortie de banc des Hornets. 7 points, 7 rebonds, de vrais moves et une belle verticalité offerte à son second unit. L’une des belles surprises de ce début de saison chez les Français de NBA !

Ce spinmove de Moussa Diabate 🥰🇫🇷pic.twitter.com/lvLrczxiy2

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 1, 2024

Pacôme Dadiet

5 minutes de jeu et un petit highlight à se mettre sous la dent, c’est presque du luxe quand on joue sous les ordres de Tom Thibodeau. Pacôme fait partie de la rotation des Knicks c’est indéniable, et il y a aura d’autres belles occasions de se montrer.

Hey ! Pacome Dadiet ! pic.twitter.com/kkvVDaxdsv

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 2, 2024

Zaccharie Risacher

Ça partait très bien, premier tir du match inscrit à 3-points dans le corner, puis ça s’est beaucoup moins bien fini, plus un seul tir rentré et défaite des Hawks. Très frustrant car Zacch ne fait que des bons choix en attaque mais les ballons ne rentrent pas. Très emmerdant alors on attend que ça rentre, faut que ça rentre, ça va rentrer. Ça va rentrer hein ?

Catch and shoot Risacher ! pic.twitter.com/ktUDeLKHNL

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 1, 2024

Rudy Gobert

Une performance notable dans le plus gros match de la soirée, face à un triple MVP. Chapeau Mr Gobert, qui repart avec la victoire et une feuille de stats bien garnie (17 points, 14 rebonds, 2 contres), mais qui repart également avec quelques lots de frustration comme un début d’embrouille avec Christian Braun (après s’être mangé un little poster) ou encore un contact un peu rugueux entre son coude et le visage de Nikola Jokic. C’est comme ça, faut être un grand garçon et se faire respecter, Rudy le sait, Rudy le fait.

OH CHRISTIAN BRAUN LE POSTER DE MALADE SUR RUDY GOBERT ET L’EMBROUILLE DERRIÈRE 😱😱😱😱😱

pic.twitter.com/WQglekpbJT

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 2, 2024

Ousmane Dieng

Il continue à prendre ses minutes en sortie de banc de la meilleure équipe de la Ligue. Propre, et cette nuit encore Ousmane a pesé 11 points, 3 rebonds et 2 passes. A voir à quoi ressemblera son temps de jeu lorsque deux intérieurs solides feront leur retour (Jaylin Williams et Isaiah Hartenstein), mais pour l’instant ils ne sont pas là et, pour l’instant, c’est bien le OG de Villeneuve sur Lot qui en profite !

Record en carrière pour le baby Rup’s ! Superbe match de Rayan avec 14 points et un gros passage au deuxième quart notamment. 14 points à 4/7 du parking, et la promesse de beaux lendemains dans l’Oregon si Chauncey Billups en a dans la caboche.

Les 3 tirs à trois points de Rayan Rupert ce soir ❤️ pic.twitter.com/8LlznTArba

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 2, 2024

