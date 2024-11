Ce week-end se déroule à Manama (Bahreïn) l’antépénultième étape de la saison de 3×3. Comme chaque week-end ou presque l’équipe de 3×3 Paris y j joue un rôle principal, et après une phase de poule nettoyée hier, les quatre pépères s’attaquent aujourd’hui au tour final, histoire de valider définitivement leur place sur l’étape finale à Hong Kong, histoire de valider définitivement, aussi, que ce sont des cracks.

Encore quelques week-ends à se régaler dans des villes très portées sur la protection de l’environnement, rien à voir mais fallait que ça sorte. Encore quelques week-ends à se régaler, surtout, avec les meilleurs joueurs de basket 3×3 de la planète. Jules Rambaut, Franck Seguela, Paul Djoko et Hugo Suhard ont font partie, et cet après-midi ça n’est ni plus ni moins que la win que les quatre iront chercher à Manama.

Un quart de finale contre les culturistes d’Orlando, une demi potentielle contre la monstrueuse équipe de Riffa mais on n’y est pas encore, et si la grande nouvelle du 3×3 français est depuis une semaine le retour du King Alex Vialaret, on aimerait que l’autre soit une deuxième victoire consécutive pour 3×3 Paris après le Challenger de Taipei le week-end dernier. Vu le mood actuel de l’équipe ce ne serait même pas une surprise mais, comme le disent très bien les principaux intéressés : un match après l’autre, et ça commence dès 15h20 heure française !

Matchs disponibles dès 14h10 en direct sur la chaine YouTube de la FIBA