Agent-libre, Gary Trent Jr. a rejoint les Milwaukee Bucks pour une saison au tarif minimum. L’arrière, qui avait pourtant des propositions de contrat plus élevées et plus longues, a préféré la réunion avec Damian Lillard.

Sur le papier, le coup est génial pour les Bucks. Récupérer un arrière ayant posé 13,7 points à 39,3% de loin la saison dernière pour un tarif minimum, c’est du grand art. Selon Blake Murphy, journaliste affilié aux Toronto Raptors, Gary Trent Jr. a volontairement choisi ce deal avec les Bucks, et ce malgré des propositions plus juteuses :

“Il {Gary Trent Jr., ndlr} a choisi de retrouver Damian Lillard et rejoindre un contender avec un salaire minimum d’un an (2,6 millions) plutôt que d’accepter des offres sur plusieurs années à mid-level (5,2 millions l’année 1) qui étaient pourtant sur la table.” – via Sports Net

Dans les rangs des Portland Trail Blazers entre 2018 et 2021, Gary Trent Jr. a partagé les lignes arrières avec Damian Lillard, la plupart du temps en sortie de banc. En dehors du parquet, ou pendant une rencontre, les deux ont toujours fait la paire. Accepter de diviser son salaire par deux pour rejoindre un pote, on commence à atteindre un sacré niveau de bromance.

Pour Milwaukee, avoir deux snipers sur les lignes arrières capables de balancer 6 ou 7 bombinettes de loin dans un bon soir tout en étant giga potes, c’est le gros lot. On n’ira pas jusqu’à les appeler les Splash Bros, mais quand même. Si la défense extérieure et l’âge des titulaires posent toujours question, le coup est suffisamment intéressant pour être tenté.

Gary Trent Jr., après six saisons en NBA, se retrouve dans une équipe bâtie pour le titre avec Damian Lillard. Cette fois c’est la bonne ?

