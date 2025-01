Onyeka Okongwu propulsé dans le cinq majeur des Hawks

Impressionnant depuis quelques matchs, Onyeka Okongwu a été récompensé de son haut niveau de jeu par Quin Snyder en étant propulsé dans le cinq majeur des Hawks face aux Knicks. Il y remplace Clint Capela, un profil plus âgé qui ne doit pas entraver le développement des jeunes joueurs d’Atlanta… et qui pourrait faire ses bagages d’ici février.

À 24 ans, Onyeka Okongwu est l’une des têtes qui a beaucoup progressé cette saison. Depuis quelques matchs, il marche carrément sur l’eau – à son échelle – avec les Hawks. 21 rebonds contre les Suns, plusieurs soirées en double-double avec une polyvalence plus intéressante que celle de Clint Capela.

The Atlanta Hawks are inserting Onyeka Okongwu into the starting lineup at center and moving Clint Capela to the bench. Okongwu has averaged 18.3 points on 60.6% shooting from the field 15.7 rebounds, 3.3 assists and 1.7 blocks in his last three games. pic.twitter.com/gI3cJqqFBw

— Michael Scotto (@MikeAScotto) January 20, 2025

C’est dans cet esprit et dans la volonté de continuer à faire confiance aux gars qui taffent que Quin Snyder a remplacé Capela par Okongwu dans le cinq majeur. Un changement qui n’a rien de définitif mais qui doit pouvoir faire comprendre au joueur quelles responsabilités sont désormais entre ses mains.

Cette nuit, malgré la défaite des Hawks à New York, l’intérieur n’a pas déçu sur le plan individuel : 14 points, 9 rebonds, 2 passes, 2 interceptions à 7/10 au tir.

Just when you think Onyeka Okongwu’s stock couldn’t get any higher following his 3-game run, he’s moved into the starting line up and flashing moves like this

This might be the year he finally realizes his potential and Coach Quinn is building on that

pic.twitter.com/Fce0i6y5so https://t.co/xGFHBtYSNx

— Point Made Basketball (@pointmadebball) January 20, 2025

Autrement que par le prisme purement sportif, on peut aussi voir ce changement d’un point de vue stratégique. Clint Capela est toujours sur la liste potentielle des joueurs à vendre à Atlanta et ce move pourrait donc être une sorte d’étape “en douceur” avant son départ d’ici début février. Quoi qu’il en soit, c’est bien Okongwu qui incarne le futur du poste de pivot en Géorgie et lui donner les clés pour qu’il assume ce statut est dans la continuité du projet des Hawks.

Source : Michael Scotto, Hoopshype