La nuit des Français en NBA : Moussa Diabaté claque 10 points face à Dallas

Six Français étaient de sortie pour ce MLK Day et dans une nuit plutôt compliquée pour les tricolores, Moussa Diabaté a pu coller 10 points sur la truffe des Mavericks.

Tidjane Salaün

Pas de Tidjane Salaün pour défier les Mavericks puisque le jeune frelon a été envoyé en G-League par les Hornets.

Moussa Diabaté

Moussa Diabaté a planté 10 points contre Dallas avec ce joli alley-oop sur la tronche de Daniel Gafford.

Rudy Gobert

Gobzilla a vécu une soirée très compliquée face aux Grizzlies de Jaren Jackson Jr. À peine quatre points pour autant de rebonds et une défaite dans le museau. Il est préférable de vite passer à autre chose pour le pivot (et pour nous aussi).

Pacôme Dadiet

Pacôme Dadiet était sur le banc pour défier les Hawks et il ne l’a pas quitté de toute la rencontre. Espérons que sa place était confortable.

Zaccharie Risacher

Toujours blessé aux adducteurs, le numéro 1 de la dernière Draft n’était toujours pas en tenue pour défier les Knicks.

Nicolas Batum

Batman n’a pas pu sauver les Clippers de la débâcle contre Chicago, mais il a quand même pris 6 rebonds et infligé 2 contres dans la trogne de Taureaux. Au points où on est, on se rattrape avec ce qu’on a, c’est-à-dire pas grand-chose…

