Hier soir, dans la victoire retentissante de l’Olympiakos face au Bayern Munich (112-69) en EuroLeague, Sasha Vezenkov a réalisé une performance tout simplement historique.

45 points, 18/20 au tir dont 8/10 à 3-points en 35 minutes, tout ça en ne posant que 3 dribbles.

Non, on ne parle pas de prime Klay Thompson mais bien de Sasha Vezenkov, l’ancien joueur des Sacramento Kings qui est aujourd’hui le coéquipier d’Evan Fournier à l’Olympiakos. Alors que Vavane n’était pas de la partie contre le Bayern Munich hier soir (malade), Vezenkov a EX-PLO-SÉ !

Voici un petit florilège de son œuvre.

45 POINTS IN A GAME IS WILD… BUT DOING IT WITH JUST 3 DRIBBLES?! 😱 pic.twitter.com/LRRvRBUDfI

— BasketNews (@BasketNews_com) January 11, 2025

45 points dans un match, c’est un nouveau record personnel pour Sasha Vezenkov, qui possède pourtant un palmarès déjà long comme le bras.

C’est aussi un record pour le prestigieux club de l’Olympiakos, et c’est surtout la troisième plus grosse performance offensive de l’histoire de l’EuroLeague derrière les 50 points de Nigel Hayes-Davis et les 49 pions de Shane Larkin. Historique on a dit !

“C’est l’une de ces soirées où vous vous sentez bien. J’ai raté mon premier tir et ensuite j’ai trouvé de l’espace, et mes coéquipiers ont fait un bon boulot, notamment en défense. Je ne veux pas parler de moi. Je vais continuer à travailler. C’est une soirée comme une autre.” – Sasha Vezenkov

L’ailier bulgare – MVP de l’EuroLeague en 2023 – peut jouer la carte de la modestie, mais sa folle performance restera clairement dans les mémoires. D’autant plus qu’elle permet à l’Olympiakos (14 victoires en 20 matchs) de conforter sa place au sommet de la plus prestigieuse compétition européenne.

Source texte : EuroLeague

52 PIR I 45 PTS I 10/10 2FG I 8/10 3FG I 1/1 FT I 7 REB I 2 AST and only three dribbles… 3 DRIBBLES 😳

HOW? 😱👏 pic.twitter.com/onXrRmQqvv

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) January 10, 2025