Si les Milwaukee Bucks patinent en ce début de saison, Damian Lillard n’en est pas le responsable principal. Le meneur de jeu, souvent pointé du doigt l’année passée est bien rentré dans ce nouvel exercice avec 28 points de moyenne à 47% au tir et 39% de loin.

Une performance catastrophique contre les Memphis Grizzlies mise à part, Damian Lillard a toujours dépassé les 20 points depuis le début de la saison et semble monter en régime soir après soir. Sur les trois dernières rencontres, le meneur de jeu tourne même à 37 unités de moyenne et a permis à Milwaukee de retrouver le chemin de la victoire face au Utah Jazz la nuit dernière.

Damian Lillard over his last 3 games:

34 PTS – 4 REB – 7 AST

36 PTS – 2 REB – 7 AST

41 PTS – 9 AST – 10 3PM

Si l’exercice 2023-24 en NBA ne s’était pas très bien passée pour la légende des Portland Trail Blazers, “Dame” étant notamment en proie à des problèmes extra-sportifs et à des difficultés d’intégration, ce début de saison a des aires de renouveau.

Les Milwaukee Bucks ne sont pas dans une bonne phase. Ils n’ont remporté que deux de leurs huit premiers matchs, mais Damian Lillard avait annoncé, au moment du Media Day, se sentir mieux et comprendre davantage Giannis Antetokounmpo, deux éléments qui semblent véridiques après environ quinze jours de compétition.

De 24,3 points, à 42% au tir et 35% de loin l’année dernière, le meilleur rappeur de NBA est passé à 28,4 points à 47% au shoot et 39% depuis la buvette du Wisconsin, fin 2024. Le nombre de passes décisives restant plus ou moins le même ainsi que celui des rebonds et des interceptions.

Dame did it all tonight.

La prochaine étape, c’est d’inscrire cette amélioration individuelle dans un contexte de dynamique collective positive et pour ça, il faudra sûrement qu’il parvienne, encore davantage, à mettre en valeur ses autres coéquipiers. Car, sauf Giannis Antetokounmpo, les autres joueurs de l’effectif ne se montrent pas encore sous leurs meilleures jours. Le retour de Khris Middleton dans les semaines à venir pourrait faire beaucoup de bien à l’ensemble de l’équipe.

Les fans de l’horloger le plus précis de la NBA ont des motifs de satisfaction, Damian Lillard semble remonter un petit peu le temps et retrouver son poignet. De quoi permettre à son équipe de grimper dans la hiérarchie de la Conférence Est ? Il serait temps !