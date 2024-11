Shaedon Sharpe n’avait plus évolué sur les parquets de NBA depuis le 11 janvier dernier face au Oklahoma City Thunder. L’ailier des Portland Trail Blazers est revenu cette nuit d’une blessure à l’épaule gauche et a marqué 13 points en 20 minutes face aux San Antonio Spurs.

10 mois sans voir un des jeunes joueurs les plus excitants des NBA, c’est beaucoup trop long ! Shaedon Sharpe a manqué aux fans des Portland Trail Blazers et aux autres observateurs de la Grande Ligue. Sa détente phénoménale est de retour, ses qualités de slasheur aussi et dès son premier match, l’ailier a fait beaucoup de bien à son équipe.

Shaedon Sharpe a tout de suite été responsabilisé avec 20 minutes sur les parquets et a été un des meilleurs joueurs de la franchise de l’Oregon. Malgré la défaite face aux Spurs, le joueur de 21 ans a compilé 13 points, 2 rebonds, 1 passe décisive et 1 contre à 6/9 au tir.

L’ailier n’a manqué aucun tir à deux points, montrant ainsi que ses qualités principales ne se sont pas envolées en son absence et qu’il évoluait sans aucune crainte autour de son épaule. Dans ces conditions, il y a fort à parier qu’il ne restera pas longtemps sur le banc de touche des Blazers ; à voir qui de Deni Avdija ou Toumani Camara en paiera les frais et quittera le cinq majeur.

Scoot Henderson, Anfernee Simons, Rayan Rupert, Toumani Camara, Donovan Clingan et maintenant Shaedon Sharpe, Portland a de nombreux jeunes joueurs excitants, disponibles et en bonne santé. La franchise ne vise pas encore les sommets cette saison, mais avec les mollets du septième choix de Draft 2022, tout parait un petit peu plus accessible !