Les Pistons tiennent leur 2e succès de la saison face aux Nets (92-106)

Un bon Nets – Pistons, en prime time le dimanche soir. Oui, on conçoit que l’affiche est un peu – sur le papier – une forme de tue l’amour version balle orange. Toutefois, avec une équipe de Brooklyn qui séduit et des Pistons qui ont eu à coeur de proposer un peu de jeu, on s’est plutôt amusé.

On a réussi à se faire plaisir devant Nets – Pistons, ceci est au moins autant improbable que de dire que Ben Simmons est vraiment cool à regarder jouer. Un enchaînement de faits très surprenants, on appelle ça un gros coup de chance. Comme Esteban Ocon et Pierre Gasly tous deux sur le podium à Interlagos ? Non, on félicite Alpine pour le coup de flair monumental avec la pluie. Comme Bastien qui écrase la TTFL à coup de best picks depuis le début de saison ? Le rédacteur de ces lignes prendra bien le soin de ne pas se mouiller sur la question et de vous inviter chaleureusement à y répondre par un “Mouais, ça va pas durer” en commentaire.

Tout ça pour parler du match, d’un Cam Johnson bouillant d’entrée de rencontre avec 13 des 19 points des Nets dans les premières minutes de la rencontre, parce que s’appeler Cam dans le quartier de Brooklyn procure visiblement un bonus d’aura de 10 000. 22 points à la mi-temps, Monsieur est chaud comme un appareil à raclette. Bien servi par Ben Simmons, qui continue à montrer un joli visage depuis quelques matchs. Décisions intelligentes, belle vision du jeu : on ne parle pas ici d’un Bennou prime, mais d’un joueur qui retrouve ce qui a fait de lui un joueur monstrueux il y a quelques années.

Heck of a recovery here by Cam Johnson! Elite shooter type stuff 🎯 pic.twitter.com/SUod25sRX5

Côté Pistons, c’est avec Jaden Ivey qu’on tente d’apporter une réponse au gros début de match de CJ. La main n’est pas en rythme et patine un peu, ce sont donc les autres titulaires qui se chargent de répondre. Efficacement, puisque la rencontre est très serrée. C’est après 15 minutes de jeu que Brooklyn fait un petit break, qui va durer jusqu’en fin de 3e quart. Detroit va reprendre le lead grâce à un petit heat check de Tobias Harris, bien assisté par Tim Hardaway Jr et Malik Beasley. La rencontre bascule donc dans une quatrième quart qui laisse présager un semblant de beau money time.

La tendance se confirme en 4e quart, et malgré des tirs ratés par Jaden Ivey, l’écart d’une dizaine de points tient bon. Ils la tiennent, la 2e de la saison ? Oui, Malik Beasley éteint la lumière à 2 minutes de la fin en donnant un écart décisif. Victoire des Pistons, qui fait du bien au mental, surtout après la grosse correction infligée les Knicks. Pour les Nets, on reprend en main le projet Cooper Flagg.

.@mbeasy5 at the BUZZER…

tough shots? no problem for #️⃣5️⃣ pic.twitter.com/KvUQtDnlEI

Des petits commentaires sur certains joueurs ? On n’a pas parlé de Cam Thomas, c’est parce que – pour la première fois de la saison – il n’a pas été fantastique. Pas mal de tirs pris n’importe comment, de mauvais choix offensifs. Là est sans doute le défaut qu’il devra corriger lorsque le cas de figure se représentera : ne pas répondre à la maladresse par l’abondance de tirs, mais par la distribution et l’exécution des mouvements pour les autres. Cade Cunningham ? Bien défendu, il ne prend pas trop la gonfle et laisse les copaings jouer. Histoire de juste milieu, là aussi. Jalen Duren ? Difficile, pas à l’aise en première mi-temps, il s’est bien réveillé au retour du vestiaire, c’est propre.