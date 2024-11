On ne change pas une équipe qui gagne, on ne change pas des noteurs qui notent. Cette année encore, la Team Notes de la rédac de TrashTalk tente de vous partager ses bulletins le plus souvent possible. Aujourd’hui, sur le papier, c’était un beau merdico qui nous attendait à la téloche, mais le match était plus plaisant que ce qu’on pouvait penser. Tout de suite les notes.

# Brooklyn Nets

Dorian Finney-Smith (4) : DFS n’est pas dans son assiette en ce moment, son utilisation en tant que pivot n’est pas idéale pour lui. Qui c’est qui a touché à Dorian ?

Cam Johnson (7 puis 4) : un très gros début de match où il a porté quasiment à lui seul son équipe, puis une deuxième mi-temps bien craignos. Cam Johnson est comme les araignées, il fait peur quand on le voit, mais c’est encore pire quand on ne le voit plus. Les Nets l’ont appris à leurs dépens.

Ben Simmons (5,5) : il ressemble beaucoup trop à un(e) ex toxique pour ne pas le mentionner. Faire deux trois belles actions, puis repartir au mitard pour revenir en grâce et disparaître à nouveau et ainsi de suite. L’Australien est un pervers narcissique.

Ben Simmons qui régale 🥰 pic.twitter.com/Lzqj5lk8pQ

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 3, 2024

Cam Thomas (3,5) : l’arrière des Nets a raté à peu près tout ce qu’il a entrepris. Bien ciblé par la défense des Pistons, il n’a jamais su trouver la mire et semblait à côté de ses pompes. L’ailier aurait loupé l’East River avec un caillou, et on est plutôt d’accord avec Jacques Monclar pour ça.

Dennis Schröder (4,5) : le bolide allemand est resté au garage, hormis quelques belles actions. Possiblement un problème de courroie de distribution. Pas de voyant rouge allumé mais faudra quand même faire une vidange.

Jalen Wilson (5) : solide en sortie de banc, le fils de Wil n’a pas pu éviter la défaite des siens. Peut-être que finalement, tout le monde est content ?

Ziaire Williams (4,5) : 2/2 à 2-points, 0/2 à 3-points. Morale de l’histoire : Ziaire Williams ne doit pas tirer du parking.

Noah Clowney (5) : les Clowney, ça fait parfois peur, mais ce déguisement de Noah intervient après le 31 octobre et ne fait même pas peur. Pas un mauvais match pour autant.

Nic Claxton (6) : en sortie de banc pour l’instant, il a apporté son énergie et sa combativité des deux côtés du terrain. Ce type joue constamment avec l’étoile de Mario Kart mais ses lancers-francs sont tous des carapaces vertes.

Keon Johnson (4) : on voudrait aller au supermarché pour dire à l’accueil qu’on l’attend.

# Detroit Pistons

Jalen Duren (7) : il n’a rien raté au tir, a été dominateur sous les panneaux et a même (une fois n’est pas coutume) mis ses incroyables qualités athlétiques au service de la défense. Un match aussi brillant que le crâne de Jordi Fernandez.

Tobias Harris (6) : de la sérénité dans le jeu, de l’efficacité et du leadership. Tobias est libéré depuis qu’il a quitté Philly, et son retour aux sources se passe aussi bien qu’un clash d’Eminem, merci pour lui.

Tim Hardaway Jr. (5,5) : un bon apport offensif, en tout cas au shoot. Il se concentre essentiellement sur cet aspect du jeu, on aurait bien un t-shirt à lui conseiller pour flex à 8 Mile.

Jaden Ivey (4) : il a fait de la concurrence à Cam Thomas dans le registre “pourcentages à gerber et réussite aux tirs aléatoire” mais lui repart au moins avec la victoire. Une bagarre entre un Roucool niveau 3 et un Rattata niveau 2.

Cade Cunningham (6,5) : il a donné l’impression d’être sans plus au début du match, mais il est monté en régime au fil de la partie. Cet homme mérite un peu de chance et de bonheur, alors qu’on lui en donne par tonneaux.

Malik Beasley (6,5) : il ne refusera jamais un shoot qui se présente à lui, et bien lui en a pris puisqu’il a été plutôt bon dans le corner, sans oublier de provoquer un peu le banc des Nets. Pas besoin de défendre mais marquer de loin, une soirée métro boulot dodo pour lui, et pour son équipe aussi.

Pour info : les Pistons sont allés au Barclays Center en métro 😭❤️ marathon à New York, du coup si tu prends le métro tu peux croiser une équipe NBA complète au calme pic.twitter.com/3nKfpG7BXl

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 3, 2024

Simone Fontecchio (5) : pas abattu pour un sou par sa défaite sur Nouvelle école, Saison 2 malgré un freestyle en haut d’un immeuble, Lpee s’essaie au basket à Motor City, au moins, il ne sera pas dépaysé.

Isaiah Stewart (5,5) : 6 fautes en 14 minutes de sa part. Et s’il faisait partie du casting de la série sur le MMA “The Cage” qui sera bientôt diffusée sur Netflix, dans son propre rôle ?

Ron Holland Jr. (4,5) : rien à dire sur son match, donc on vous donne les astuces pour bien cuire vos œufs : dans l’eau bouillante, c’est 3 minutes pour l’œuf à la coque, 6 minutes pour l’œuf mollet, et 9 minutes pour l’œuf dur.

Au moins, on a bien rigolé pendant ce match, a priori un peu plus qu’au Barclays Center. Rendez-vous la semaine prochaine pour un Celtics – Bucks plus alléchant sur le papier, et qui le serait autant dans les faits si les Bucks n’étaient pas à la ramasse au classement.