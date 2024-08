WNBA : le All-Star Game 2025 aura lieu à Indianapolis

Depuis quelques mois, difficile de nier la place croissante prise par l’Indiana dans le paysage basket nord-américain. Après avoir hébergé le All-Star Game 2024 en NBA, le petit État du Midwest surfe sur la vague Caitlin Clark et accueillera le match des étoiles 2025 en WNBA.

Les États-Unis ne manquent pas de mégalopoles attractives pour organiser la grande kermesse annuelle des stars du basketball. En NBA comme en WNBA, Los Angeles, Chicago, Las Vegas ou Phoenix, pour ne citer que les plus récentes, ont l’habitude de se passer un relai doré le temps d’un weekend.

Mais selon Alexa Philippou d’ESPN, la Adrian Wojnarowski locale pour l’actualité liée à la ligue de basket féminine, la WNBA aurait fait le choix d’Indianapolis comme ville hôte du All-Star Game 2025. Dans un contexte général d’explosion des audiences, la franchise locale de l’Indiana Fever a pris de plein fouet le coup de projecteur nommé Caitlin Clark.

La numéro 1 de la dernière draft est par ailleurs originaire de Des Moines dans l’Iowa, un petit État presque adjacent également davantage connu pour les cultures de maïs et les stéréotypes agricoles plutôt que les flux de touristes.

Sources: The 2025 WNBA All-Star Game will be held in Indianapolis.

The news will be announced by the league later this week. https://t.co/9SkWfzRwVI

— Alexa Philippou (@alexaphilippou) August 14, 2024

En WNBA, trois des cinq dernières éditions du match des étoiles avaient été organisées à Las Vegas, dans l’antre des Aces. Le choix de l’Indiana répond, au-delà du phénomène Caitlin Clark, à une logique de valorisation des petits marchés. La capitale de l’État avait déjà accueilli le All-Star Weekend 2024 en NBA, et l’on se souvient par exemple de l’installation d’un terrain de basket dans l’aéroport d’Indianapolis.

Contrairement aux Pacers chez les garçons, le Fever végète dans les bas-fonds de la ligue depuis trop longtemps, n’ayant plus goûté aux Playoffs depuis 2016. Mais tant les résultats sportifs que l’image et l’influence de la franchise explosent sous l’impulsion de leur superstar de 22 ans. Selon ESPN, l’affluence de la Gainbridge Fieldhouse Arena est en hausse de… 265% par rapport à la saison dernière.

Après sa première sélection au All-Star Game pour sa saison rookie, Caitlin Clark pourrait avoir l’honneur d’honorer une première à domicile en 2025. C’est l’heure de faire chauffer le tracteur, rendez-vous dans onze mois.

it’s official.

AT&T WNBA All-Star 2025 is coming to Indianapolis 💫

📝 https://t.co/PKuMPP9P4j pic.twitter.com/I0Z5nCiKr6

— Indiana Fever (@IndianaFever) August 15, 2024

Source texte : ESPN