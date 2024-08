On ne va peut-être pas les regarder tout de suite parce que c’est un peu trop frais dans la mémoire, mais les highlights de la Finale des JO de Paris 2024 entre France et Team USA sont disponibles. Qui veut voir Stephen Curry réduire à néant les espoirs de tout un peuple ?

Dans une Finale où les tomars ont été légions, LeBron James et Guerschon Yabusele s’en sont donnés à cœur joie. Déjà, dur de ne pas commencer en mentionnant l’assassinat public de LeBron James par Guerschon Yabusele sur un drive ligne de fond. Nicolas Batum nous a prouvé qu’il montait encore, Victor Wembanyama a bien enrhumé Joel Embiid, LeBron a envoyé ses tours de magie et Matthew Strazel a annoncé à tout le monde que la banque était ouverte. LeBron James qui envoie Ant-Man au alley-oop, Victor Wembanyama qui commence à chauffer, puis le show Curry a commencé. 3-points, 3-points, 3-points, et encore 3-points pour définitivement tuer les espoirs français.

C’est toujours spécial de voir Steph Curry se mettre à shooter sans réussir à rater, et quand c’est dans le money time d’une Finale des Jeux olympiques, on rentre encore dans une autre dimension. Comme dit, on ne va peut-être pas se remater ça tout de suite parce qu’on l’a encore un peu mauvaise, mais on salue la perf’.

C’était une Finale des JO de Paris 2024 de haute volée, avec des actions de haute volée. Comme souvent, quand on se lance dans un concours de 3-points avec Stephen Curry on sort perdant, mais au moins, on se sera battus jusqu’à la fin. Bravo les Français, et on se retrouve dans quatre ans.