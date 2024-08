Vincent Collet : “J’ai très clairement senti le manque d’ambiance ce soir”

En sortie de défaites face à Team USA ce samedi soir, Vincent Collet s’est exprimé sur de nombreux sujets. Le terrain, évidemment, mais le public, aussi.

C’était le gros sujet autour du basketball cette semaine, aux quatre coins de la planète.

Après un premier tour monumental vécu au stade Pierre Mauroy lors de la première semaine des JO de Paris 2024, les basketteurs et basketteuses encore en course devaient se rendre à Paris afin d’y jouer les phases finales. Et si l’enceinte de l’Accor Hotel Arena devait promettre une grande qualité en terme d’accueil, le public lui… a été pointé du doigt.

Manque de monde, places trop chères, absences au premier rang : tout le monde y est allé de sa punchline sur la chute d’ambiance au basket alors que la tension commençait justement à exploser sur les parquets.

C’est donc ce samedi soir, dans une salle mi-française mi-endormie mi-américaine, que Vincent Collet en a rajouté une belle couche :

“Oui, moi je l’ai ressenti très fort. Ce sont les tarifs des places je pense. Il y avait beaucoup de public international ce soir, beaucoup plus que dans les autres matchs. On a été clairement moins soutenus que les matchs précédents. C’était très net parce que normalement, quand on est revenus à 3 points, la salle aurait dû être en fusion et elle ne l’était pas com. Dès qu’on a raté un tir à 3-points, Stephen Curry en a mis un autre de l’autre côté et il a presque eu une explosion de la salle à ce moment-là. C’est comme ça. Ce sont les Jeux Olympiques et ils n’appartiennent pas à la France. Je m’y attendais moi. On avait vu les tarifs des billets. Je me doutais bien que le public serait beaucoup plus clairsemé et venant de différents horizons.”

Vincent Collet à propos de l’ambiance ce soir :

“J’ai très clairement senti le manque d’ambiance ce soir, probablement dû au prix des places. Je m’en doutais.

Quand on revient à 3 points en fin de match la salle doit entrer en fusion et ça n’a pas été le cas”

On n’arrête pas de dire qu’il existe 7000 langues dans le monde aujourd’hui, l’entraîneur des Bleus a choisi de parler le factuel.

Même si cela n’explique en rien la défaite de la France face à Team USA, les faits sont bien là.

Pendant que l’équipe masculine de volleyball peinait à s’entendre ce samedi en finale tant l’ambiance était électrique à l’Arena Paris Sud, c’était limite s’il fallait en payer certains pour qu’ils prononcent “dé-fense” dans un quatrième quart serré face aux Avengers.

On n’a pas cessé d’entendre et de recevoir des plaintes au sein de la commu d’ailleurs, de personnes souhaitant aller au stade pour donner de leur voix et de leur passion, ou bien des passionnés qui y étaient et avaient limite l’impression de pouvoir discuter peinard avec leur voisin de siège. Difficile d’accepter une telle ambiance, alors que les basketteurs et basketteuses – elles et eux – ont assuré leur partie du boulot.

Evan Fournier avait lui aussi fait sa sortie en fin de semaine, autant dire que sur ce sujet lui et Vincent Collet pourront s’entendre en célébrant leur médaille d’argent…