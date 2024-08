Vincent Collet a inquiété au début de ces Jeux Olympiques de Paris 2024, mais Vincent Collet a fait plus que se ressaisir en phases éliminatoires pour pousser ses Bleus jusqu’en finale face à Team USA.

C’était pas gagné d’avance pourtant ! Vincent Collet a d’abord surpris par certains choix, ceux de laisser à la maison des talents offensifs capables de créer ou scorer, au profit de gros défenseurs mais limités de l’autre côté du terrain. Mais il a aussi surpris dans ses rotations et choix qui pouvaient parfois sembler incohérents. Mais ça c’était avant.

Le sélectionneur des Bleus a réalisé de nombreux ajustements pour tirer le meilleur de son effectif et a également pris des décisions fortes et radicales, pour drastiquement changer l’identité de l’équipe quand il y avait besoin de changement.

🚨 VINCENT COLLET ÉLU COACH DU TOURNOI MASCULIN DES JO DE PARIS 2024 ! pic.twitter.com/Z6FaG6gv2M

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 10, 2024

Parmi ses choix forts, on peut noter ceux de sortir Evan Fournier et Rudy Gobert du cinq de départ, ce dernier ayant même des minutes très limitées au profit de Guerschon Yabusele, qui est passé titulaire à sa place, et Mathias Lessort.

Isaïa Cordinier a également été propulsé titulaire et a sorti deux gros matchs en quart et en demi-finales, avant d’être bien cadenassé en finale par la défense de Team USA.

Ce faisant, chaque joueur est resté impliqué, et tout le monde a eu sa chance lors de ces Jeux Olympiques, que ce soit à Pierre Mauroy ou à Bercy, et l’esprit d’équipe n’en a été que renforcé. Peu importe la défaite contre les Avengers, peu importe les erreurs, il faut souligner l’audace de Vincent Collet, souvent décrié pour son manque de changement, qui a ici tenté pas mal de choses.

C’est un bien maigre lot de consolation par rapport à l’or dont tout le monde rêvait, mais c’est toujours bon à prendre non ?