Après sa victoire face au Soudan du Sud, Team USA est officiellement qualifiée pour les quarts de finale des JO de Paris 2024.

Pas de mauvaise surprise pour les Avengers de Team USA jusqu’à présent. L’armada mise sur pied réduit pour le moment la concurrence au rang de simples observateurs. La Serbie a été mise au pas, comme le Soudan du Sud ce soir. Chaque fois, les Américains n’ont pas semblé forcer leurs talents.

Avec deux victoires en deux matchs, Team USA est déjà qualifiée pour les quarts de finale. Pourquoi ? Car seule une autre équipe du Groupe C pourra atteindre les deux victoires (Serbie ou Soudan du Sud). Peu importe si les Américains perdent leur dernier match, ils sont déjà sûrs de finir parmi les deux premiers de leur groupe et donc de filer en quarts de finale.

Le gros intérêt de leur dernier match, c’est de valider le perfect en groupe avec la première place qui offre de meilleures chances au tirage au sort et éviter ainsi les autres leaders de poule. Porto Rico est le dernier adversaire à jouer ce samedi (17h15). Vu ce qu’ont montré Jose Alvarado et ses copains sur ce début de tournoi, ça ne devrait pas être trop compliqué pour LeBron James et compagnie. Team USA pourra ensuite filer du côté de Bercy pour lancer les choses sérieuses.