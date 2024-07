Jarrett Allen se plaît aux Cavaliers et il le prouve en prolongeant son contrat de 3 années dans l’Ohio. Le voilà lié à la franchise jusqu’en 2029.

On avait un temps pensé que Jarrett Allen allait bouger des Cavs cet été, il n’en sera finalement rien. Annoncé dans bien des rumeurs ces dernières semaines, le pivot à la boule disco capillaire a au contraire prolongé son contrat de 3 années supplémentaires, moyennant un chèque de 91 millions de dollars selon Adrian Wojnarowski d’ESPN.

Cleveland Cavaliers center Jarrett Allen has agreed on a three-year, $91 million maximum extension that’ll now guarantee him $131 million over the next five years, his agent Derrick Powell tells ESPN. pic.twitter.com/vmOcgrKsmP

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 31, 2024

Difficile de ne pas voir l’effet Kenny Atkinson dans cette prolongation. Avec un Evan Mobley qu’on imagine de plus en plus en pivot titulaire des Cavs, le futur d’Allen semblait compromis. C’était sans compter l’arrivée d’Atkinson, ancien mentor de Jarrett Allen chez les Brooklyn Nets, et qui avait expliqué à son arrivée à Cleveland qu’il voulait conserver son noyau dur de 4 avec Mitchell, Garland, Mobley et donc Allen. Jarrett Allen tournait à 16,5 points, 10,5 rebonds, 2,7 passes et 1,1 contre de moyenne la saison passée.

C’est la troisième prolongation majeure de l’été à Cleveland après Donovan Mitchell et Evan Mobley. Le “Big 4” de la franchise est désormais lié à la franchise jusqu’en 2027 minimum (selon si Spida prend sa player option ou non).

Source texte : Adrian Wojnarowski / ESPN