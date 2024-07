Paris 2024 – Basketball : les résultats & classements de la journée (31 juillet)

Encore une belle journée, rien à voir avec l’ami Ricoré, mais on va quand même vous la raconter dans les lignes ci-dessous. Et on espère que vous avez chanté cette intro.

Les résultats de la journée

En 5×5 :

Porto Rico – Espagne : 62-63

Chine – Serbie : 59-81

Serbie – Porto Rico : 107-66

Team USA – Soudan du Sud : 103-86

Les classements à l’issue de la journée

Tournoi féminin

En 3×3 :

Australie – Allemagne : 21-19

Canada – Chine : 21-11

Lettonie – Pays-Bas : 21-12

Serbie – Chine : 15-21

France – Espagne : 12-17

– Espagne : 12-17 Etats-Unis – Azerbaïdjan : 17-20

France – Lituanie : 21-20

– Lituanie : 21-20 Etats-Unis – Pologne : 17-19

Classements (mecs)

Classement (filles)

L’image hors basket de la journée

Un podium.

Cassandre Beaugrand avec la médaille d’or.

Le drapeau français au sommet.

La Tour Eiffel en fond.

🥹🥹🥹pic.twitter.com/BjdznDZ83J

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 31, 2024

Je sais pas quoi vous dire.

Légendaire Léon Marchand. pic.twitter.com/v9wwovFma6

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 31, 2024

L’EXTRATERRESTRE, LA LÉGENDE, L’HOMME DE CES JEUX OLYMPIQUES, C’EST LÉON MARCHAND !🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷

DOUBLE CHAMPION OLYMPIQUE EN 1 HEURE !!! 🤯🤯🤯🤯

JUSTE IMMENSE, MO-NU-MEN-TAL !!!

pic.twitter.com/Ex3kWqF9Nw

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 31, 2024

Le programme de demain

En 5×5 :

11h : Japon – Allemagne (F)

13h30 : Australie – Canada (F)

17h15 : France – Nigeria (F)

21h : Belgique – Etats-Unis (F)

En 3×3 :