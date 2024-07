Anthony Davis, l’un des palmarès les plus complets de l’histoire du basket

A 31 ans et sélectionné par Team USA pour les JO de Paris 2024, Anthony Davis affiche déjà l’un des palmarès les plus complets de l’histoire du basketball. En sélection, en club et à l’université, The Brow a réussi à remporter chaque compétition majeure.

Depuis 1947, plusieurs centaines de joueurs ont remporté un titre NBA, de Bill Russell à Jayson Tatum en passant par Boris Diaw. Si on ajoute ceux qui ont également gagné un championnat NCAA (championnat universitaire américaine), la liste est réduite à quelques grands champions comme Magic Johnson, Michael Jordan ou l’illustre Danny Green. Mais si vous ajoutez la variable internationale, avec un titre olympique et un titre de champion du monde, plus qu’un seul homme se tient encore debout : Anthony Davis.

Champion universitaire avec Kentucky en 2012, AD a récolté tous les joyaux à sa disposition depuis plus d’une décennie. Entre les Jeux Olympiques en 2012, la Coupe du monde 2014 et le titre NBA avec les Lakers (2020), Davis est un champion dans tous les sens du terme. Le In-season tournament en décembre 2023 ? La cerise sur le gâteau.

Anthony Davis est bien le seul joueur de basketball masculin avec un tel palmarès. Une longue liste de légendes telles que Sue Bird, Breanna Stewart, Diana Taurasi ou A’ja Wilson, ont le combo WNBA – NCAA – Coupe du monde et or olympique chez les filles. Illustration de la domination de Team USA sur la scène internationale, les Américaines ne laissent aucune miette.

Par ailleurs, sachez que seuls deux joueurs ont déjà remporté l’or olympique, un titre NBA et l’Euroligue (plus grande compétition européenne) : Bill Bradley et Manu Ginobili. Le premier, deux fois champion avec les New York Knicks et médaillé d’or à Tokyo en 1964, a également remporté l’Euroligue deux ans plus tard avec Milan. Mais l’ex joueur des Spurs Manu Ginobili peut se targuer d’être le seul non-américain de l’histoire à réaliser cet exploit. L’Euroligue avec Bologne (2001), l’or iconique avec l’Argentine (2004) et 4 bagues avec San Antonio (2003, 2005, 2007, 2014), excusez du peu.

