Invité sur le podcast The Check Ball Show, Joel Embiid n’a pas fait les choses à moitié pour faire parler de lui. Entre confiance en soi affichée et petit tacle sur Jayson Tatum, le MVP 2023 s’est fait plaisir.

Allongé sur un canapé, une balle de foot dans la main et un micro dans l’autre, Joel Embiid semble à son aise. Entre deux anecdotes, l’un des animateurs du podcast profite de la bonne ambiance pour l’emmener dans le monde fabuleux de la fiction. Si les prises à deux – le fait d’envoyer deux joueurs en défense sur un seul attaquant – n’existaient pas en NBA, combien de points le pivot des Sixers pourrait-il marquer en moyenne ? La réponse est claire :

“Pas de prise à deux ? Cinquante {points par match}. Je ne plaisante même pas, je le ferais. Parce qu’il faudrait simplement me donner la balle au poste à chaque possession et soit j’irais sur la ligne des lancers-francs soit je marquerais. La plupart des équipes ont deux ou trois Big Men, ils auraient tous des problèmes de fautes.” – Joel Embiid

Certes, la réponse est teintée d’une parfaite confiance en soi. Mais est-elle si éloignée de la réalité ? Selon les statistiques rapportées par NBA University, Joel Embiid était le deuxième joueur le plus défendu à deux en 2022-23, l’année de son trophée MVP.

Giannis Antetokounmpo (double-teams sur 36,3% des possessions)

Joel Embiid (35,8%)

Julius Randle (34%)

Luka Doncic (33,5%)

Shai Gilgeous-Alexander (33,4%)

Malgré cette pression défensive, le Camerounais avait envoyé 33,1 points de moyenne à près de 55% de réussite au tir en 66 rencontres. Alors, compte tenu de ces chiffres et de sa capacité à provoquer des fautes, difficile de qualifier ses prédictions de trop délirantes. S’il ne serait probablement pas le seul à s’approcher de ces hauteurs (cf les monstres de la liste ci-dessus), les franchises NBA n’ont pas suffisamment de joueurs capables de le faire taire en 1v1. Malgré les blessures et le manque de matchs cette saison, Joel Embiid a terrorisé la ligue avec presque 35 points de moyenne en 2023-24… au milieu des prises à deux à répétition.

Joel Embiid says he’d average 50 PPG in the NBA with no double teams, per @TheCheckBall

Agree? 👀 pic.twitter.com/cgTzCUob1u

— Legion Hoops (@LegionHoops) July 23, 2024

Mais parce qu’il était en bon chemin, Joel Embiid s’est également permis un petit tacle les deux pieds décollés à Jayson Tatum. Alors que les animateurs du podcast évoquent l’effectif des Celtics, le joueur des Sixers fait allusion au manque d’aide à Philly cette saison, tout en parlant de la “superteam de Boston“. C’est ensuite Jayson Tatum, parfois en difficulté au tir pendant les Playoffs 2024, qui en prend pour son grade :

“Si je suis à 5-20 {au tir, ndlr}, on {les Sixers} se fait écraser” – Joel Embiid

Son coéquipier olympique appréciera sans aucun doute l’attention. Mais avec Tyrese Maxey et Paul George, la carte du manque d’aide sera plus difficile à jouer la saison prochaine.

Joel Embiid says Jayson Tatum has a super team

“If I go 5-20, we get blown out.”

(🎥 @TheCheckBall / h/t @EmbiidIsHere ) pic.twitter.com/UlatEiNycU

— NBACentral (@TheDunkCentral) July 24, 2024

Source texte : The Check Ball Show