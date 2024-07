JO Paris 2024 : Thon Maker pas autorisé à jouer avec le Soudan du Sud

Alors qu’il espérait être autorisé par la FIBA à jouer les JO avec le Soudan du Sud, Thon Maker n’a pas pu effectuer les procédures dans les temps. Il ne pourra donc pas représenter son pays natal au tournoi olympique.

Encore une mauvaise nouvelle pour le Soudan du Sud. Après le forfait de Bol Bol pour raisons familiales, c’est Thon Maker qui va devoir rester sur la touche. L’intérieur passé par Milwaukee et Detroit en début de carrière ne pourra pas représenter son pays.

Ayant déjà joué avec le maillot australien (il a la double nationalité), Maker avait besoin de l’aval de la FIBA mais aussi de la fédération australienne pour représenter le Soudan du Sud en France. Les Boomers n’ont pas fait barrage à sa demande mais il semble que la paperasse pour permettre à Maker de jouer pour le Soudan a été effectuée un peu trop tardivement, rendant la participation du joueur au tournoi olympique impossible.

Sur ses réseaux sociaux, Thon Maker a fait part de sa déception, tout en souhaitant le meilleur à sa sélection du côté de Lille.

“Triste journée aujourd’hui. J’ai entamé ce processus le 5 avril et, malheureusement, ma lettre d’autorisation de jouer est arrivée trop tard pour le processus de la FIBA. Il a été décidé que la réclamation de la fédération du Sud-Soudan à mon égard était trop tardive. L’appel va se poursuivre, mais il n’y a aucune chance pour ces Jeux olympiques. Je suis déçu, mais mon objectif reste de participer aux futures compétitions. Bonne chance au Sud Soudan, je suis de tout cœur avec vous.”

Carlik Jones et ses coéquipiers vont donc devoir s’en sortir dans le Groupe C sans un autre joueur important de leur groupe. Pour rappel, le Soudan du Sud jouera sa qualification face à Porto Rico, la Serbie et Team USA.

Source texte : Thon Maker / X