Il y a quelques jours, Tyrese Maxey a prolongé aux Sixers via un contrat max. Il fait aujourd’hui partie des grands visages de la franchise de Philadelphie et cette dernière l’a honoré comme tel.

Si vous aviez besoin d’une preuve supplémentaire que Tyrese Maxey est l’un des hommes les plus appréciés de tout Philadelphie, la voici.

En créant un musée 100% Maxey, les Sixers ont tenu à rendre hommage à leur arrière All-Star de 23 ans, qui a récemment prolongé à Philly pour 204 millions de dollars sur 5 ans. Si cette prolongation était attendue, on rappelle que Tyrese avait attendu une année supplémentaire pour la signer (il aurait pu prolonger dès 2023) afin de permettre aux Sixers d’avoir plus de marge de manœuvre sur le marché de la Free Agency. Cet été, Philadelphie a notamment recruté Paul George via un contrat max.

Le musée met à l’honneur le parcours et la magnifique ascension de Tyrese Maxey, sélectionné en 21e choix de la Draft 2020 avant de progressivement devenir le bras droit de Joel Embiid. Alors que Ben Simmons et James Harden ne sont plus les bienvenus à Philadelphie, Maxey est devenu le chouchou des fans des Sixers. Son niveau de jeu, son mental de battant mais aussi sa bonne humeur contagieuse plaisent énormément dans la ville de l’amour fraternel.

L’émotion était évidemment de mise quand Tyrese a découvert les différentes surprises se cachant dans ce musée. Maxey a notamment lâché une petite larme quand il a vu ses proches le féliciter, et Joel Embiid lui rendre hommage. Même Julius Erving – Dr. J en personne ! – était présent pour lui offrir un maillot des Sixers noir époque Allen Iverson (que Philly devrait bientôt ressortir).

Avec Joel Embiid et Paul George à ses côtés, Tyrese Maxey espère désormais monter encore plus haut avec les Sixers. Jusqu’où ? Le plus haut possible.