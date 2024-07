Très discret durant cette intersaison, le Heat peine à réaliser des bons coups sur le marché de la Free Agency ou des transferts. Mais en voilà un : la prolongation d’Haywood Highsmith à petit prix.

Alors que Caleb Martin a choisi de prendre la direction de Philadelphie, le Heat a réussi à conserver Highsmith pour seulement 11 millions de dollars sur deux ans.

Le deal a été annoncé par Adrian Wojnarowski d’ESPN.

Bien, pas très cher 2 ans 11 millions pour Haywood Highsmith à Miami.

Pas l’été le plus bruyant côté Heat, mais ça au moins ça le fait. https://t.co/Ps81xeFJ38

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 8, 2024

Ce n’est pas cette prolongation de contrat qui va propulser le Heat vers les sommets de la Conférence Est, mais c’est un deal au très bon rapport qualité/prix.

Non drafté, Haywood Highsmith s’est fait une place dans la rotation d’Erik Spoelstra à travers sa défense extérieure très solide. Et il a vu son rôle augmenter ces deux dernières saisons grâce notamment à une adresse à 3-points en belle progression. Cette saison, Highsmith a joué 66 matchs dont 26 comme titulaire pour 21 minutes de moyenne, et des moyennes de 6 points – 3 rebonds à plus de 39% de réussite à 3-points. De quoi attirer des convoitises pour l’ailier de 27 ans, mais Highsmith reste finalement un membre de la Heat Culture.

Haywood Highsmith devrait à nouveau avoir de grosses responsabilités défensives sur les ailes la saison prochaine, et sa place dans le groupe pourrait continuer de grandir.

The Miami Heat and forward Haywood Highsmith have agreed to a two-year, $11 million deal, league sources told @hoopshype. Highsmith is considered one of the top perimeter defenders and shot 40% from 3-point range last season. Agent Jerry Dianis negotiated the deal. pic.twitter.com/4EIRx0PxO5

— Michael Scotto (@MikeAScotto) July 8, 2024

