Gros barfight pour les joueurs Croates Ivica Zubac et Dario Saric, qui étaient dans un bar d’Athènes après avoir disputé le TQO du Pirée (et avoir été éliminés). Visiblement, la frustration était encore présente.

Les deux joueurs Croates sont sortis au “Bolivar Beach Bar”, à peine deux heures après l’élimination. Eux qui ont voulu digérer la défaite 80-69 en Finale du TQO face à la Grèce de Giannis, qui évoluait “à domicile”, mais même ça, ils n’ont pas pu le faire.

Probablement toujours sous le coup de la frustration de cette défaite, qui les prive des Jeux Olympiques, Zubac (en t-shirt gris foncé) et Saric (en t-shirt blanc), dont les deux gabarits sont plutôt dissuasifs, ont fait de ce bar un octogone, probablement pour le plus grand plaisir de Kevin Garnett, qui a vu sa fameuse expression illustrée au sens littéral du terme.

Ivica Zubac & Dario Saric were involved in a bar fight 😳

(Via @TMZ_Sports )

pic.twitter.com/pdfaUrHxEl

— NBACentral (@TheDunkCentral) July 8, 2024

Au début de la vidéo, on voit Ivica Zubac embrouiller un type et distribuer les premières salades de phalanges, jusqu’à l’intervention de la sécurité, qui arrive pour (tenter de) maîtriser le pivot des Clippers, qui doit envoyer plus d’une personne de cet audimat à la sieste en une mandale.

Entendant les éclats de voix et voyant que cela dégénère, Dario Saric, qui vient tout juste de signer chez les Nuggets, tente d’intervenir mais se fait étrangler par un membre de la sécurité. L’ancien des Warriors restera quelques temps au sol avant de se relever et de repartir en compagnie de Zubac, qui s’est à son tour calmé, et quitte également les lieux en levant les mains en l’air.

Au moins, les deux zouaves ont trouvé le meilleur moyen de faire passer la frustration on va dire, même si ce sont des images qui ne sont pas plaisantes à voir. L’équipe de Croatie n’a pas encore fait de commentaire à ce sujet.

Source texte : TMZ