Les San Antonio Spurs seraient “très intéressés” par Darius Garland

Depuis quelques semaines, les rumeurs autour de Darius Garland s’intensifient. D’un autre côté les San Antonio Spurs sont à la recherche d’un meneur de qualité pour épauler Victor Wembanyama. Les deux informations se sont rejointes et on parle désormais d’une possible arrivée du joueur des Cavaliers au Texas.

Le nom de Trae Young résonne en boucle depuis plusieurs mois à San Antonio. Un meneur de jeu qui commence à être expérimenté, brillant offensivement, capable de maîtriser l’art du pick-and-roll, d’envoyer des bombinettes à 3-points, mais surtout de servir son pivot dans de bonnes dispositions ; le profil parfait pour les Spurs.

Les Texans pourraient finalement se tourner vers un profil similaire, peut-être un petit peu moins référencé, bien que tout de même All-Star, Darius Garland. La pépite des Cavaliers améliorerait l’équipe en un claquement de doigt et s’offrirait le rôle privilégié de pourvoyeur de ballon principal de Victor Wembanyama. Selon Sam Amico, journaliste chez Hoops Wire, les éperons seraient “très intéressés”.

The San Antonio Spurs are “very interested” in trading for Darius Garland, per @AmicoHoops pic.twitter.com/pOy9SoA3s6

— NBACentral (@TheDunkCentral) June 7, 2024

Le meneur de jeu est en instance de départ. Marc Stein, a d’ailleurs dit qu’il était probable qu’il demande un transfert en cas de prolongation de Donovan Mitchell. Son profil a également été lié aux New Orleans Pelicans ces dernières heures.

Darius Garland a réalisé une saison moyenne pour ses standards, mais a pourtant envoyé 18,0 points et 6,5 passes décisives à près de 38% derrière l’arc. Il a eu du mal à revenir de sa blessure à la mâchoire, mais reste un joueur de grand talent.

Lorsque Tre Jones, meneur de métier, a été aligné avec Victor Wembanyama, le niveau du Français a explosé et celui de l’équipe avec, alors avec un All-Star à ce poste, le ciel serait la limite dès la saison prochaine pour les hommes de Gregg Popovich.

Source texte : Hoops Wire