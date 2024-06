Lauri Markkanen, principale cible des Los Angeles Lakers cet été ?

Lauri Markkanen a atteint un tout nouveau statut en NBA ces dernières saisons. Il attire de nombreuses franchises et les prestigieux Los Angeles Lakers seraient sur les rangs. Rob Pelinka et les autres membres du Front Office rêveraient de faire du Finlandais, la recrue phare estivale.

Passer de l’Utah à Los Angeles, sur le papier, c’est un sacré changement de vie. Mais il faut dire que Lauri Markkanen se sent bien à Salt Lake City. Depuis deux ans, le grand blond domine dans le midwest américain et fait briller les yeux des fans … et des responsables d’autres équipes de la Ligue.

Selon Sean Deveney, journaliste pour Heavy.com, un General Manager anonyme affirme que Lauri Markkanen est “la recrue de rêve” des Los Angeles Lakers cet été.

REPORT: An anonymous NBA GM says Lauri Markkanen is the Lakers “dream target” this offseason, per @SeanDeveney. pic.twitter.com/mnQ8QDcpDK

— Legion Hoops (@LegionHoops) June 7, 2024

Le Finlandais a encore tourné à plus de 23 points et 8 rebonds cette saison avec une efficacité remarquable (48% au tir et 39% à 3-points). Il semble presque “trop fort” pour son équipe du Jazz, en tout cas pas sur la même timeline. Utah est en reconstruction et commence à poser les premières pierres de son projet avec les débuts prometteurs en NBA de Keyonte George et de Taylor Hendricks alors que le “Finnisher” peut performer au plus haut niveau dès maintenant. Le voir partir ne serait ainsi, pas une grande surprise, d’autant plus qu’il ne lui reste qu’un an de contrat, mais, au vu de sa côte, le package pour l’obtenir risque de devoir être conséquent.

Et c’est bien là le problème pour les Los Angeles Lakers. Si LeBron James venait à prolonger, ce qui est la priorité, les pourpre et or ne disposeront pas d’une marge immense dans leurs finances. Ils n’ont pas non plus beaucoup de choix de Draft à proposer et il faudrait sûrement mettre au moins Austin Reaves et Rui Hachimura dans la balance, si ce n’est bien plus.

Mais c’est vrai qu’un frontcourt composé de LeBron James, Lauri Markkanen et Anthony Davis semble être très complémentaire sur le papier et difficilement gérable pour les défenses adverses. Avec Bronny à la mène pour compléter le tout…

Source texte : Sean Deveney