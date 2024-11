Zoom sur la journée normale d’un mec de 20 ans, quand il ne s’appelle pas Victor Wembanyama

Berthe Sylva chantait qu’on a pas tous les jours 20 ans, mais à 20 ans, tous les jours Victor Wembanyama repousse les limites de l’exceptionnel. Cette nuit, le Français est devenu le plus jeune pivot de l’histoire à planter 50 points en NBA. Comme on trouvait que les standards étaient trop élevés pour un jeune de cet âge et que ça pouvait créer de la culpabilité chez certains lecteurs de TrashTalk, on a décidé de zoomer sur la journée d’un mec normal de vingt piges. Parce qu’on vous l’assure, vous êtes géniaux, même sans torturer Jonas Valanciunas le mercredi soir !

Ndlr : bien sûr, il n’y a pas de journée normale pour un mec de 20 ans, la différence fait la beauté de la vie, mais on avait envie de se marrer, parce que l’humour … ça fait aussi la beauté de la vie. Tiens, mais du coup qu’est-ce qui fait la beauté de la vie ?

Je me présente je m’appelle Henry, je voudrais bien, qu’on me laisse tranquille avec cette chanson quand je m’introduis. Je suis né le 4 janvier 2004 au Chesney-Rocquencourt, mais ma vie ne se fait pas de l’autre côté de l’Atlantique.

Je suis toujours dans mes Hauts-de-Seine, chez Papa et Maman, c’est quand même pratique pour mettre de l’argent de côté pendant mon alternance. Le réveil a sonné à 7h50, mais j’étais déjà réveillé depuis une demi-heure à cause de la radio trop forte de mon père. Un jour elle finira dans la télévision et j’accuserai Mohammed Henni, il ne faudra pas s’étonner.

Vous l’aurez compris, l’humeur n’est pas très bonne. En plus j’ai commencé la journée en voyant Norman Powell poser un étron sur ma TTFL, je suis 8000e. Je regarde les highlights du match de Victor Wembanyama avec des céréales aigres dans un lait amer pendant que mon père tourne au Leerdamer. Qui bouffe de la charcuterie et du fromage le matin sérieux ?

Cette semaine je suis à la fac, je rêve de devenir …, enfin je ne sais pas, mais je fais des études de commerce. J’ai choisi ce parcours pour oublier, dans les soirées, que je n’étais pas en mesure de terminer la phrase précédente.

9h00, je suis dans l’amphi, on est en novembre donc il n’y a plus que la moitié de la promo. Les autres ? Ils jouent aux échecs sur leurs ordinateurs. Je suis toujours fasciné par l’ampleur que ça a pris depuis Le Jeu de la Dame, moi, pendant la série, je passais mon temps à me demander si je trouvais Anya Taylor-Joy magnifique ou terrifiante. Une question qui est aussi revenue pendant Mercredi, et que je me pose ce mercredi c’est marrant. Comment ça on est jeudi ?

La pause déjeuner dure 45 minutes et j’en perds 20 à me demander si je veux manger asiatique ou un kebab, du coup je termine à la boulangerie. Heureusement que la carte ticket-restaurant des parents est là parce que depuis quand un panini et un éclair au chocolat ça coûte 11,50€ ?

Retour en classe et alors que je suis venu en commerce en pensant vendre des stylos comme dans Le Loup de Wall Street, je me retrouve à avoir des cours sur la bonne utilisation de LinkedIn. La prochaine fois que je lis un “Cher réseau”, je pars faire un CAP Boulangerie, comme ça j’aurai mes paninis gratuits.

Fin de journée 15h00, et j’ai l’impression qu’il est 18, c’est plus une heure d’hiver, c’est le fuseau horaire du Groenland. La dernière fois que j’ai vu un rayon de soleil, Carmelo Anthony jouait aux Knicks. D’ailleurs, j’ai son maillot pour aller à la salle. Ma séance se passe bien, j’ai un regard déterminé qui laisse penser que j’écoute du Kaaris alors que je suis en direct la Star Academy, toujours dégouté par l’élimination de Noah le week-end dernier. Après une heure j’arrête les frais, je suis allé au sport un petit peu parce que, malgré mon adolescence terminée, je suis toujours complexé et beaucoup pour ne pas culpabiliser de la suite de la soirée ! Alors maintenant que c’est fait, on peut passer aux choses sérieuses.

⭐️RÉSULTATS DES VOTES :

🥇ULYSSE 41 %

🥈MAUREEN 33%

🥉NOAH 26 % #StarAcademy pic.twitter.com/rxspw51HAC

— Star Academy 2024 (@EnolaStar2022) November 8, 2024

On est jeudi soir, mon école a privatisé un bar de la Rue Princesse. Pour ceux qui ne visualiseraient pas, c’est la version parisienne de la Rue de la Soif, sauf que le rhum-coca coûte 11€. Du coup je retrouve mes potes avant, avec un seul objectif, arriver à la soirée dans un état de plénitude. Pour ça, pas mille manières de faire, un kebab, sauce blanche évidemment, pour tapisser le fond de l’estomac et des canettes de bières dont la sélection a été faite selon le divin rapport qualité/cuite. Mon ventre est gonflé comme la lèvre de Nikola Mirotic après le passage de Bobby Portis.

La soirée se passe bien, même si je vois mon crush batifoler avec un mec qui, objectivement, est bien plus séduisant que moi, surtout avec la trace de sauce blanche qui jure avec mon col roulé noir. Alors comment lui en vouloir ? Je me rassure avec la phrase qui dit que les génies sont souvent seuls, alors qu’en vérité je me trompe une fois sur deux quand on me demande de calculer 6×7.

3h30 du matin, je craque avec le troisième passage de Free From Desire alors que le mien fait des mouvements de machine à laver sur les gencives d’un autre. Je rentre seul en noctilien avec Notes pour trop tard d’Orelsan dans les oreilles afin de rajouter une touche de nostalgie sur mon blues du moment. Le chauffeur se bat avec un mec bourré, rien d’anormal à cette heure-là, et moi je lance le NBA App en espérant que Victor Wembanyama soit en train de jouer.

Pas de chance c’est une nuit nase, et il n’y a qu’un triste Jazz-Mavericks à se mettre sous la dent. J’ai mis Kyrie Irving en TTFL comme 85% de la communauté et après un quart-temps, il est à 1/7 au tir. Mais bon, au moins, demain, je commence à 11h00, y a toujours des news qui donnent le smile !