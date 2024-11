Team USA a dévoilé son roster pour ses deux prochains matchs de qualif de l’AmeriCup et autant vous prévenir tout de suite, les Avengers ne seront pas de sortie.

Avant de passer de la triplette Stephen Curry – Kevin Durant – LeBron James au trio Keita Bates-Diop – Robert Covington – Javonte Smart, il faut sérieusement penser à se mouiller la nuque parce que le choc est rude.

On espère que les habitants du pays de l’Uncle Sam ont pensé à le faire parce que Team USA a sorti son équipe Z. Et on dit Z uniquement parce qu’il n’y a aucune lettre dans l’alphabet après.

Alors au menu de cette succulente (certainement pas) Team USA, on retrouve Keita Bates-Diop et Robert Covington qui, à défaut de trouver une franchise NBA, pourront jouer les faux LeBron James et Kevin Durant.

The November 2024 🇺🇸 Men’s AmeriCup Qualifying Team 🫡 pic.twitter.com/RtoeGYRJK0

— USA Basketball (@usabasketball) November 13, 2024

Tout comme son père, David Stockton va jouer pour Team USA. Sauf que l’un l’a fait pour les Jeux Olympiques de 92 tandis que l’autre pour deux matchs de qualification de l’AmeriCup face à Porto Rico et aux Bahamas, les 22 et 25 novembre prochains. Deux salles, deux ambiances.

Si vous souhaitez malgré tout voir ces matchs, on n’est même pas en mesure de vous communiquer les diffuseurs, mais on peut vous souhaiter bon courage parce qu’il risque d’y avoir deux purges.

Si d’ici là, vous retrouvez vos esprits – parce qu’il faut être totalement fou pour regarder ces deux rencontres – sachez que le 22 novembre est un jour de NBA Cup et que le 25, il y aura, à la même heure, Tyrese Haliburton et Jayson Tatum qui jouent au basket. Comme quoi, on finit bien par retrouver les véritables Avengers. Pas forcément les plus flamboyants, mais toujours mieux que Robert Covington et Keita Bates-Diop.

Source texte : X / Team USA